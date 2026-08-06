집인 줄 알았더니 별장…남산뷰에 황금 의자까지 "본가는 더 화려"

사진제공=MBC

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[스포츠조선 정빛 기자] 운동에 진심인 사람들이 주목할 만한 '운동세권'이 공개된다.

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6일 방송되는 MBC 예능 '구해줘! 홈즈'에서는 운동하기 좋은 입지를 찾아 떠나는 '운동세권' 임장이 펼쳐진다.

이날 방송에는 국민 10명 중 6명이 운동을 즐기는 시대를 맞아 '러닝 마니아' 양세형, '피지컬 전성기' 주우재, '병약 마초' 던이 출격한다. 세 사람은 각자의 시선으로 다양한 운동세권을 둘러보며 매력을 소개한다.

이들이 찾은 곳은 서울 용산구의 한 운동세권이다. 효창공원과 효창운동장, 러닝 명소로 떠오른 장교숙소 5단지 등이 가까워 다양한 운동을 즐기기에 좋은 입지를 갖췄다. 특히 이 집이 방송인 장영란의 필라테스 강사로 알려진 이모란 원장의 집이라는 사실이 공개돼 관심을 모은다.

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거실 한가운데에는 전문 필라테스 기구가 줄지어 놓여 있고, 벽면을 가득 채운 대형 액자에는 이모란 원장의 명언이 큼지막하게 새겨져 있다. 집 안 곳곳에는 집주인의 사진까지 장식돼 있어, 세 사람은 남다른 자기애에 웃음을 터뜨린다.

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강렬한 인테리어에 시선을 빼앗겼던 세 사람은 뒤늦게 창밖으로 펼쳐진 남산 전망을 발견하고 감탄을 쏟아낸다. 화려한 조명과 독특한 거울, 천연 대리석 테이블, 압도적인 크기의 모란 그림은 물론 화장실 한가운데 놓인 황금 의자와 돌 소재 소품들까지 더해져 개성 넘치는 공간을 완성한다.

이후 이모란 원장이 직접 등장해 세 사람에게 필라테스를 알려준다. 집을 둘러보던 양세형이 "생활의 흔적이 잘 보이지 않는다"고 말하자, 이모란 원장은 "사실 이곳은 일주일에 한 번만 오는 별장"이라고 밝혀 모두를 놀라게 한다. 이어 본가는 이보다 더 화려하다고 덧붙여 궁금증을 키운다.

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또 출연진의 몸을 직접 살펴보며 '손 진단'으로 몸 상태를 짚어낸 이모란 원장은 "얕봤는데 박수 쳐줘야 한다"며 한 출연자의 몸 상태를 극찬했다고 해 주인공에 대한 호기심을 자극한다. 여기에 집에서도 손쉽게 따라 할 수 있는 '냄비뚜껑 운동법'까지 공개할 예정이다.

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'구해줘! 홈즈' 운동세권 임장 편은 6일 오후 10시 방송된다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com