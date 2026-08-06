[공식] '천만 놀란' 신드롬 또? '오디세이' 첫날 29만 동원..'스파이더맨' 꺾고 흥행 1위

영화 '오디세이'의 레드카펫 행사가 4일 오후 서울 영등포 타임스퀘어에서 열렸다. 샤를리즈 테론, 크리스토퍼 놀란, 맷 데이먼이 함께 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.8.4/

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[스포츠조선 조지영 기자] 액션 영화 '오디세이'(크리스토퍼 놀란 감독)가 개봉 첫날 새로운 흥해 1위로 등극했다.

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영화관입장권 통합전산망에 따르면 '오디세이'는 개봉 첫날인 5일 하루 동안 29만1008명의 관객을 동원하며 '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'를 제치고 전체 박스오피스 1위를 차지했다.

이는 국내에서 1000만 관객을 돌파한 '왕과 사는 남자'(11만7783)는 물론, 연상호 감독과 배우 전지현의 만남으로 화제를 모은 '군체'(19만9762)의 개봉 첫날 스코어를 뛰어넘는 기록으로 더욱 눈길을 끈다.

뿐만 아니라 크리스토퍼 놀란 감독의 전작인 '테넷'(13만7740) '인셉션'(14만9246) '다크 나이트'(16만5380) '덩케르크'(22만4242) '인터스텔라'(22만7025)의 오프닝 스코어를 모두 뛰어넘는 수치로 놀라움을 더한다.

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개봉 이후 작품을 본 관객들은 "진정한 극장 영화. 크리스토퍼 놀란은 영화의 본질과 극장의 가치가 무엇인지 방대한 스크린에 펼쳐놓는다"(CGV_영원***), "놀란 진짜 또 해냄... 이건 극장에서 봐야 되는 영화가 맞다"(CGV_세미***), "놀란의 역작"(메가박스_le***), "육각형 영화. 이게 시네마지!"(메가박스_su***), "영화관이 존재해야 하는 이유를 제대로 증명한 놀란 감독"(네이버_ro***) 등 크리스토퍼 놀란 감독만이 선사할 수 있는 압도적인 영화적 경험에 찬사를 보내며 반드시 극장에서 봐야할 작품으로 입을 모으고 있다.

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또한 "배우 연기, 스케일, 감동 다 챙긴 대작..."(CGV_빛나***), "감독, 배우, 사운드, 미술 등 모든 요소요소가 장인정신의 결정체"(네이버_wo***), "인류 최고의 모험담을 영화로 제대로 체험한 기분"(CGV_지혜***) 등 인류 최고의 고전을 스크린에 완벽하게 구현한 크리스토퍼 놀란 감독의 연출력과 배우들의 열연, 몰입감을 극대화한 사운드트랙 등 웰메이드 프로덕션을 향해서도 호평을 쏟아내고 있다.

이처럼 실관람객들의 뜨거운 반응을 끌어내고 있는 '오디세이'가 앞으로 써 내려갈 새로운 흥행 신화에 기대가 모인다.

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'오디세이'는 트로이 전쟁이 끝난 후, 이타카의 왕 오디세우스가 고향과 가족의 품으로 돌아가기 위해 겪는 10년간의 파란만장한 여정을 그린 작품이다. 맷 데이먼, 톰 홀랜드, 앤 해서웨이, 로버트 패틴슨, 젠데이아, 샤를리즈 테론 등이 출연했고 '인터스텔라' '덩케르크' '테넷' '오펜하이머'의 크리스토퍼 놀란 감독이 메가폰을 잡았다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com