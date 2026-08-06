하하, 별♥ 둘째 출산→경력단절에 괴로웠지만.."또 셋째 생겨, 팬에게 욕 먹었다"

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[스포츠조선 이게은기자] 방송인 하하가 세 자녀 육아로 경력 단절을 겪은 아내 별을 향해 미안함을 드러냈다.

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5일 '션과 함께' 유튜브 채널에는 '육아하는 별의 모습을 보고 충격받았던 하하'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 션은 별에게 "(세 자녀 출산 후) 가수로서 커리어에 대한 고민이 많았을 것 같다. 둘째를 낳고 열심히 활동하겠다고 했는데 셋째를 갖게 되지 않았냐"고 물었다.

별은 "왜 앨범을 안 내고 자꾸 아이를 낳냐고 하더라. 팬들은 축하를 하지만 슬픈 거다"라며 웃었고, 하하는 "제일 죄송한 부분이다. 부부가 함께 공동육아를 해도 (여성은) 경력 단절이라는 게 생기지 않나"라고 말했다.

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이어 "공연을 하던 중 아내가 대기실 옆에서 자녀를 돌보고 있는 모습을 보는데, 갑자기 충격적으로 다가왔다. 나보다 훨씬 위대하고 커리어를 더 쌓아야 될 친구가 무대 아래에서 아이를 보고 있으니 너무 미안했다. 팬들에게 '걱정하지 마라, 내가 일 줄이고 육아에 집중해서 이 친구를 더 빛나게 하겠다'라고 약속한 후 셋째가 생겼다"라며 멋쩍은 웃음을 지었다.

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그러면서 "(별의) 찐팬 중 한 명이 '묶어, 이 XX야'라고 했다. 장모님에게도 죄송해서 말을 못 하겠더라"라며 너스레를 떨었고, 오는 11월 별의 컴백 소식도 함께 전했다.

한편 하하와 별은 2013년 결혼했으며 슬하에 2남 1녀를 뒀다.

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joyjoy90@sportschosun.com