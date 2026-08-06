'스파이더맨: 브랜드 뉴' 8일 만에 기록..올해 개봉작 중 TOP 3 등극

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 조지영 기자] 액션 영화 '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'(데스틴 대니얼 크레턴 감독)가 8일 만에 올해 흥행 기록 톱3 안에 안착했다.

Advertisement

'스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'가 개봉 8일째인 5일 기준 누적 440만 관객을 돌파하며 '왕과 사는 남자' '군체'에 이어 2026년 전체 박스오피스 TOP 3에 안착했다.

개봉 2주 차에도 계속해서 멈추지 않고 새로운 흥행 기록을 써 내려가고 있어 '스파이더맨' 신드롬이 어디까지 이어질지 귀추가 주목되고 있다.

이와 함께 공개된 영상은 피터 파커(톰 홀랜드)의 삶을 뒤바꾼 변화의 시작과 이를 통해 진정한 히어로로 거듭나는 피터 파커의 이야기가 담겨 눈길을 사로잡는다. 전작에서 아끼는 이들을 모두 잃은 피터는 오로지 스파이더맨으로서의 삶을 살아가며 압박감과 스트레스로 인한 몸의 변이를 겪게 되고, 이는 그를 전례 없는 위기로 빠뜨린다.

Advertisement

세이디 싱크는 그를 향해 "우리가 알던 피터 파커보다 한층 성숙해진 느낌이죠. 동시에 극도로 고립되고 내향적인 모습이다"라고 표현하며 홀로서기에 나서며 한층 거칠고 위험한 세계에 뛰어든 피터 파커이자 스파이더맨인 그가 보여줄 새로운 면모를 주목해 달라고 전했다.

Advertisement

실제로 영화를 본 관객들은 모든 책임을 홀로 짊어진 피터 파커가 진정한 히어로로서 성장해가는 과정 속 겪게 되는 외로움에 깊은 공감을 보내는 중. 여느 시리즈 보다도 이번 작품만의 스파이더맨에게 특별한 애정과 응원을 보내게 된다는 관객들의 반응이 쏟아지고 있다.

'스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'는 '스파이더맨: 노 웨이 홈' 이후 모든 사람들의 기억에서 사라진 피터 파커의 새로운 이야기와 여정을 담은 작품이다. 톰 홀랜드, 젠데이아 콜먼, 세이디 싱크, 제이콥 배덜런, 존 번탈, 트라멜 틸먼, 마이클 맨도, 그리고 마크 러팔로 등이 출연했고 '샹치와 텐 링즈의 전설' '나루토'의 데스틴 대니얼 크레턴 감독이 메가폰을 잡았다.

Advertisement

조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com