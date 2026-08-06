[공식] 차태현X엄지원, 다섯 남매 다둥이 부부 변신..넷플릭스 영화 '복직경찰' 제작 확정

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[스포츠조선 조지영 기자] 넷플릭스 영화 '복직경찰'(김종현 감독, TPS Company·토스터 픽쳐스·소니픽쳐스 인터내셔널 프로덕션 제작)이 배우 차태현, 엄지원의 캐스팅 소식을 전하며 제작에 착수했다.

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'복직형사'에서 진급 시험을 앞두고 아내 경아가 갑작스러운 여행을 떠나며 다섯 남매 육아를 전담하게 된 형사 동식 역은 차태현이 연기한다. 영화 '과속스캔들' '신과함께-죄와 벌?', 시리즈 '무빙', 예능 '어쩌다 사장' 등 특유의 친근한 매력과 탄탄한 연기력을 바탕으로 영화와 드라마, 예능을 넘나들며 오랫동안 대중의 사랑을 받아온 차태현은 강력반 형사이자 다섯 남매의 아빠로서 인간미 넘치는 모습을 선보일 예정이다.

폭넓은 연기 스펙트럼으로 웃음과 감동을 동시에 전하며 자신만의 독보적인 캐릭터를 구축해 온 차태현은 육아도 본업도 놓칠 수 없는 아빠 동식을 통해 현실 공감을 이끌어내며 유쾌한 웃음을 선사할 전망이다.

전직 경찰로 동식의 아내이자 다섯 남매의 엄마 경아 역은 섬세한 감정 표현과 탁월한 연기력으로 신뢰를 쌓아온 엄지원이 맡아 기대를 모은다. 넷플릭스 시리즈 '?탄금' '폭싹 속았수다', 드라마 '산후조리원' '작은 아씨들', 영화 '방법: 재차의' 등 장르에 구애받지 않고 다채로운 인물을 자신만의 색깔로 완성해 온 엄지원은 과거 에이스 경찰로, 현재는 나 홀로 육아 10년 차로 복직을 위해 국정원 비밀 작전 제안을 수락하는 경아로 변신해 새로운 변신을 선보인다.

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'복직경찰'?로 첫 호흡을 맞추는 차태현과 엄지원의 현실감 넘치는 부부 연기와 각기 다른 개성을 지닌 다섯 남매 봄(도영서), 여름(김나은), 가을(정한솔), 겨울(심지안), 새봄(김라희)이 펼칠 가족 케미스트리 역시 또 하나의 관전 포인트가 될 전망이다.

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'복직경찰'은 '슈퍼스타 감사용' '국가대표2' 등의 작품에서 유쾌한 오락성과 묵직한 감동을 함께 선사해 온 김종현 감독이 연출을 맡았다. 개성 강한 캐릭터들이 만들어내는 앙상블과 현실감 넘치는 웃음, 따뜻한 휴머니즘을 균형감 있게 담아낸 김종현 감독은 '복직경찰'을 통해 액션과 코미디, 그리고 공감을 부르는 가족애를 전할 예정이다.

'복직경찰'은 여행을 가장한 비밀 작전에 뛰어든 아내를 대신해 다섯 남매 독박육아를 하게 된 형사가 범죄 조직 소탕 작전에 휘말리며 벌어지는 이야기를 그린 작품이다. 차태현, 엄지원, 도영서, 김나은, 정한솔, 심지안, 김라희가 출연하고 '슈퍼스타 감사용' '국가대표2'의 김종현 감독이 연출을 맡는다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com