한국 거주 20대 日인플루언서, 라이브 방송 도중 사망..시청자들 목격 '충격'

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[스포츠조선 박아람 기자] 국내에 거주하던 20대 일본인 여성 인플루언서가 SNS 라이브 방송을 진행하던 중 안타깝게 숨지는 사건이 발생했다.

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5일 경찰과 소방당국에 따르면 이날 오전 5시 33분께 서울 용산구 한강로동의 한 오피스텔에서 일본 국적의 20대 여성 A씨와 관련한 신고가 접수됐다.

약 8만 명의 팔로워를 보유한 A씨는 자신의 거주지에서 라이브 방송을 진행하던 중 극단적인 선택을 한 것으로 파악됐다. 당시 상황의 일부가 방송을 통해 실시간으로 송출된 것으로 알려졌다.

방송을 시청하던 이용자들이 A씨의 지인과 경찰에 상황을 알렸으며, X(옛 트위터) 등 다른 SNS에도 도움을 요청하는 글이 잇따라 게시된 것으로 전해졌다.

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신고를 받고 출동한 경찰과 소방당국은 현장에 도착했으나 A씨는 이미 숨진 상태였던 것으로 확인됐다.

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서울 용산경찰서는 정확한 사건 경위와 사망 원인 등을 조사하고 있다.

※ 우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나 주변에 이런 어려움을 겪는 가족ㆍ지인이 있을 경우 자살예방 상담전화 ☎ 109 또는 자살예방 SNS상담 '마들랜'에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.

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tokkig@sportschosun.com