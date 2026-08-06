"'고트'한 김혜수 무조건 믿보!"…김혜수, '지금 불륜' 블랙코미디 디테일이 다르다

28일 앰버서더 서울 풀만에서 열린 쿠팡플레이 시리즈 '지금 불륜이 문제가 아닙니다'의 제작발표회. 김혜수가 포즈를 취하고 있다. 허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.07.28/

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[스포츠조선 조지영 기자] 배우 김혜수의 시리즈 컴백작 쿠팡플레이 시리즈 '지금 불륜이 문제가 아닙니다'(정은경·박수린 극본, 이창희 연출)가 시청자의 마음에 정통했다.

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드라마 '트리거' '슈룹' '소년심판' '하이에나' '시그널' '직장의 신'까지 늘 새로운 장르와 역할에 도전하며 성실하게 필모를 쌓아 온 김혜수가 이번에는 블랙코미디로 또 다른 도전에 나섰다. 그동안 완성도 높은 캐릭터 소화력과 섬세한 연기력으로 시청자와 신뢰를 쌓아 온 김혜수인 만큼 '지금 불륜이 아닙니다'를 향한 기대감 역시 높아지고 있다.

이번에 김혜수는 철거촌에서 시작해 100만 구독자를 가진 인플루언서이자 사업가 박경희 역할을 맡았다. 거침없이 말하는 듯하지만 보여지는 것을 신경 쓰고, 포장된 삶을 살아가지만 누구보다 단단히 자신의 삶을 지키려는 애쓰는 반전이 있는 캐릭터다. 화려한 외면과 달리 책임감과 치열함이 장착된 인물이기도 하다.

김혜수는 이러한 극단의 캐릭터를 자신만의 호흡으로 소화하며 입체적 인물로 발전시켰다. "우리 XX 잘 살자!", "똥 싸는 소리 하고 있다, 진짜" 등과 같이 날 것의 대사로 통쾌함을 주고, 회사와 생계를 책임져야 하는 경희의 빡빡한 현실을 묵직한 감정선으로 소화하며 리얼리티를 더했다.

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남편의 불륜설에 흔들리는 경희의 내면을 섬세하게 풀어내며 연민을 불러 일으키기도 했다. 예상치 못한 현실 앞에서 평정심을 잃어가는 경희의 혼란과 분노를 촘촘하게 쌓아 올리며 몰입도를 높이는 등 디테일이 살아 있는 열연으로 단 2회만에 압도적인 연기력으로 시선을 끌고 있다.

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1, 2화 공개 후 온라인 커뮤니티 및 SNS 등에는 "이런 연기 진짜 천연덕스럽게 잘한다", "김혜수 인생캐 만난 듯", "욕을 너무 우아하게 함", "김혜수 미모 레전드!" 같은 반응이 이어지며 김혜수의 블랙코미디 연기를 향한 호평이 쏟아졌다.

한편 앞으로 김혜수는 극 중 예상치 못한 사건으로 인해 혼란에 휩싸인 경희를 통해, 성공 뒤에 가려진 인간의 이기심과 유약함이라는 민낯을 들춰내는 과정을 흥미롭게 풀어낼 예정이다. 독보적인 연기력을 보여 온 김혜수가 이번엔 또 어떠한 새로운 연기로 이 과정을 구체화해 나갈지 기분 좋은 기대감을 갖게 한다.

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1, 2화 공개 직후 쿠팡플레이 인기작 1위 및 평점 4.6점이라는 오프닝 기록을 세운 쿠팡플레이 시리즈 '지금 불륜이 문제가 아닙니다'는 행복한 가정을 콘텐츠로 소비해 온 인기 인플루언서 부부와 진흙탕 이혼 소송을 벌이고 있는 이웃집 의사 부부가 불륜조차 하찮게 느껴질 만큼 감당하기 어려운 비밀로 얽히며 벌어지는 연쇄 추돌 블랙 코미디다. 총 8부작으로 3, 4부는 오는 7일 오후 8시 공개된다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com