'한국 떠난' 김지수, '폭염無' 쾌적한 여름 보내는 근황.."선풍기만 틀고 지내"

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[스포츠조선 이게은기자] 여행사 대표로 변신한 배우 김지수가 프라하에서 여유로운 일상을 공개했다.

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6일 김지수는 자신의 SNS에 "여름 프라하는 더운 날도 있지만 습도가 낮아서 여름 나기가 그래도 훨씬 수월해요. 집에서도 선풍기만으로 지낼 수 있답니다. 기온이 높지 않으면 여름인데 바람이 선선한 날도 있고요~"라며 근황을 전했다.

함께 공개된 사진 속 김지수는 프라하 곳곳을 거닐며 여유로운 시간을 보내고 있다. 세월이 무색한 동안 미모와 자연스러운 분위기가 시선을 사로잡았다. 특히 기록적인 폭염이 유럽을 덮친 상황에서도 프라하는 비교적 선선해, 한층 쾌적한 여름을 보내고 있는 모습이다.

한편 김지수는 1992년 SBS 2기 공채 탤런트로 데뷔했으며 드라마 '보고 또 보고', '태양의 여자', '기억', '러브 어게인', '따뜻한 말 한마디' 등에 출연했다.

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현재는 프라하에서 여행사 대표로 활동 중이다. 그는 지난 3월 "24년 5월 혼자 훌쩍 떠났던 프라하에 푹 빠져 프라하에서 '지수 인 프라하' 여행사를 시작하게 됐다. 대표라고 뒷짐지고 있는 건 제 스타일에 맞지않는 일이라 한국에서의 일 때문에 피치못하게 한국에 있는 경우를 제외하고는 최대한 여행 현장에 자주 동행도 하고 인사도 드릴 예정"이라고 전했다.

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joyjoy90@sportschosun.com