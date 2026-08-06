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정보석, 주식 사기로 폭삭 "들어가자마자 하한가, 대주주가 팔고 있었다"

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정보석, 주식 사기로 폭삭 "들어가자마자 하한가, 대주주가 팔고 있었다"

[스포츠조선 정안지 기자]배우 정보석이 과거 주식 사기를 당했던 경험을 털어놨다.

지난 5일 유튜브 채널 '황정음'에는 "주얼리정 선배님 만나 과거 소환(당)한 날"이라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상 속 정보석은 "나랑 아내랑 누가 더 까먹나 시합할 정도로 주식을 할 때가 있었다"라면서 주식으로 어려움을 겪었던 시절을 떠올렸다.

그는 "친구한테 이야기했더니 다른 한 사람을 소개해 줬다"라면서 "지금까지 잃은 돈 한 번에 만회할 수 있는 정보를 준다고 하더라"고 당시 상황을 설명했다.

이어 "내가 들어가는 날부터 갑자기 빠지기 시작했다. '왜 이러냐'고 물었더니 일반 사람들 털어내려고 그러는 거라고 하더라"면서 "그 말을 믿고 물타기를 하라고 해서 또 들어갔다"라고 밝혔다.

하지만 결과는 예상과 달랐다. 정보석은 "근데 보니까 대주주가 팔고 있더라"라면서 "알고 보니까 소개해 준 사람이 대주주였다. 자기 지분을 다른 사람에게 넘기는 과정이었다"라고 털어놨다.

정보석, 주식 사기로 폭삭 "들어가자마자 하한가, 대주주가 팔고 있었다"

그는 "개미들 끌어들어서 주식 팔고 나가려 했던 거다"라면서 "(주식으로)돈을 잃고 나니까 본전 욕심이 생기는 걸 알고 그걸 파고들어 온 거다"라고 밝혔다. 이어 "어느 날 갑자기 하한가, 하한가였다"라며 당시 충격을 전했다. 이에 황정음은 "그래서 손실 얼마였냐"라고 물었고, 정보석은 "말 안 해줄거다"라고 답해 웃음을 안겼다.

정보석은 힘든 시기를 버틸 수 있었던 원동력으로 꾸준한 활동을 꼽았다. 그는 "어려운 상황들이 있었음에도 큰 충격 없이 넘어갈 수 있었던 것은 끊임없이 일이 있었다는 거다"라면서 "너무 감사하게도 데뷔한 지 40년 됐는데 40년 동안 단 한해도 쉬지 않고 일을 계속했다"라고 전했다.

anjee85@sportschosun.com

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