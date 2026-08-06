정보석, 주식 사기로 폭삭 "들어가자마자 하한가, 대주주가 팔고 있었다"

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[스포츠조선 정안지 기자]배우 정보석이 과거 주식 사기를 당했던 경험을 털어놨다.

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지난 5일 유튜브 채널 '황정음'에는 "주얼리정 선배님 만나 과거 소환(당)한 날"이라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상 속 정보석은 "나랑 아내랑 누가 더 까먹나 시합할 정도로 주식을 할 때가 있었다"라면서 주식으로 어려움을 겪었던 시절을 떠올렸다.

그는 "친구한테 이야기했더니 다른 한 사람을 소개해 줬다"라면서 "지금까지 잃은 돈 한 번에 만회할 수 있는 정보를 준다고 하더라"고 당시 상황을 설명했다.

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이어 "내가 들어가는 날부터 갑자기 빠지기 시작했다. '왜 이러냐'고 물었더니 일반 사람들 털어내려고 그러는 거라고 하더라"면서 "그 말을 믿고 물타기를 하라고 해서 또 들어갔다"라고 밝혔다.

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하지만 결과는 예상과 달랐다. 정보석은 "근데 보니까 대주주가 팔고 있더라"라면서 "알고 보니까 소개해 준 사람이 대주주였다. 자기 지분을 다른 사람에게 넘기는 과정이었다"라고 털어놨다.

그는 "개미들 끌어들어서 주식 팔고 나가려 했던 거다"라면서 "(주식으로)돈을 잃고 나니까 본전 욕심이 생기는 걸 알고 그걸 파고들어 온 거다"라고 밝혔다. 이어 "어느 날 갑자기 하한가, 하한가였다"라며 당시 충격을 전했다. 이에 황정음은 "그래서 손실 얼마였냐"라고 물었고, 정보석은 "말 안 해줄거다"라고 답해 웃음을 안겼다.

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정보석은 힘든 시기를 버틸 수 있었던 원동력으로 꾸준한 활동을 꼽았다. 그는 "어려운 상황들이 있었음에도 큰 충격 없이 넘어갈 수 있었던 것은 끊임없이 일이 있었다는 거다"라면서 "너무 감사하게도 데뷔한 지 40년 됐는데 40년 동안 단 한해도 쉬지 않고 일을 계속했다"라고 전했다.

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anjee85@sportschosun.com