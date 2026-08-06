'이러니 반할 수밖에'...변우석, '유재석 캠프' 인연 소아 환우에 기부 '감동 미담'

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[스포츠조선 박아람 기자] 배우 변우석의 따뜻한 선행이 넷플릭스 예능 '유재석 캠프' 출연자의 댓글을 통해 뒤늦게 전해졌다.

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지난 5일 변우석은 자신의 SNS에 별다른 설명 없이 자신이 앰배서더로 활동 중인 브랜드의 광고 사진 여러 장을 공개했다.

이 게시물의 댓글에는 '??팀장님'이라고 변우석을 부른 한 누리꾼의 사연이 올라와 눈길을 끌었다.

그는 "팀장님의 환우 치료 기부금으로 제가 예전에 일했던 아동양육시설의 한 아이가 무사히 치료를 받았다고 한다"고 전했다.

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해당 댓글 작성자는 지난 5월 공개된 넷플릭스 예능 '유재석 캠프' 참가자로 알려졌다. 당시 변우석은 이광수, 지예은과 함께 팀장을 맡아 출연자들과 함께했다.

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이어 그는 "팀장님의 따뜻한 마음이 제가 아끼는 곳까지 이렇게 닿았다는 게 정말 신기하고 뭉클하다"며 "한 아이에게 정말 큰 희망이 되어주셔서 진심으로 감사하고 존경합니다"라고 감사의 마음을 전했다.

이에 변우석은 "정말 행복한 소식"이라는 답글을 남기며 화답했다.

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변우석은 꾸준히 소아청소년 환우들을 위한 기부 활동을 이어오고 있다. 지난 2024년에는 세브란스병원에 3억 원을 기부했으며, 2025년에는 굿즈 판매 수익금 전액을 한국소아암재단에 전달했다. 이어 올해 1월 1일에도 소아청소년 환우들의 치료 지원을 위해 1억 원을 추가로 기부한 바 있다.

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한편 변우석은 현재 넷플릭스 시리즈 '나 혼자만 레벨업' 촬영에 한창이다.

tokkig@sportschosun.com