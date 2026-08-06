방은희, '고독사'한 모친에 자책 눈물 "떠나는 순간까지 얼마나 힘드셨을까"(특종세상)

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[스포츠조선 김소희 기자]배우 방은희가 갑작스럽게 세상을 떠난 어머니를 향한 그리움과 6년째 이어지고 있는 죄책감을 털어놓으며 먹먹한 울림을 안겼다.

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6일 MBN '특종세상' 측은 "배우 방은희, 어머니의 죽음에 6년째 자책하는 사연"이라는 제목의 선공개 영상을 공개했다. 해당 방송은 오늘(6일) 밤 9시 10분 공개된다.

영상에는 데뷔 38년 차 배우로 여전히 연기에 매진하는 방은희의 일상이 담겼다. 쉬는 날이면 러닝으로 마음을 다잡으며 평범한 하루를 보내는 모습도 공개됐다.

방은희는 "마음이 힘들면 밖으로 안 나갔다. 남들한테 나의 안 좋은 모습을 들키고 싶지 않았다"고 솔직하게 털어놨다.

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이어 세상을 떠난 어머니가 살던 집을 찾은 그는 쉽사리 발걸음을 떼지 못했다. 방은희는 집 안을 둘러보다 끝내 눈시울을 붉히며 "내가 사는 게 행복했으면 자주 왔을 거다. 좋은 모습만 보여주려고 하다가 이렇게 된 것"이라고 자책해 안타까움을 자아냈다.

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이후 어머니가 잠든 납골당을 찾은 방은희는 묘소 앞에서 한동안 말을 잇지 못한 채 눈물을 쏟아냈다.

그는 "엄마, 미안해"라고 오열한 데 이어 "괴로워하셨던 그 모습으로, 돌아가시는 그 순간까지 얼마나 힘드셨을까?"라며 죄책감에 쉽게 눈물을 멈추지 못했다.

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방은희가 어머니를 향한 미안함을 드러낸 것은 이번이 처음은 아니다.

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앞서 그는 지난달 한 유튜브 채널에 출연해 어머니를 갑작스럽게 떠나보냈던 당시를 떠올리며 안타까운 사연을 고백한 바 있다.

당시 방은희는 "부모님 모두 돌아가셨는데, 엄마는 정말 말도 안 되게 갑작스럽게 돌아가셨다"며 "당시 제 상황이 좋지 않아 1년 동안 엄마를 찾아뵙지 못했다. '곧 찾아뵐게'라고 말씀드렸는데 그 사이에 돌아가셨다"고 회상했다.

이어 "어머니는 돌아가신 지 이틀 만에 발견됐다"며 "유품을 직접 정리하기 어려운 상황이라 특수청소업체의 도움을 받았다"고 밝혀 안타까움을 더했다.

오랜 시간이 흘렀지만 여전히 어머니를 향한 그리움과 미안함을 품고 살아가는 방은희의 진심은 보는 이들의 마음까지 먹먹하게 만들었다.

한편 방은희는 1990년 영화 '비 오는 날 수채화'로 연예계 데뷔했다. 이후 영화 '투캅스', '신장개업'과 드라마 '냄새를 보는 소녀', '비밀의 집' 등 다양한 작품에 출연하며 얼굴을 알렸다. 최근에는 연극 '다정한 배웅'으로 관객들과 소통하고 있다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com