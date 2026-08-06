임우일 "유통기한 지난 음식 먹으면 유산균"…돈 벌어도 못 버린 절약 습관

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[스포츠조선 정안지 기자]개그맨 임우일이 남다른 절약 습관과 생활 철학을 공개하며 웃음을 안겼다.

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임우일은 지난 5일 유튜브 '비보TV' 콘텐츠 '비밀보장'에 출연해 현실적인 절약 생활과 관련된 이야기를 털어놨다.

이날 임우일은 과거 '속옷은 살이 더 많이 보일 때까지 입는다'라고 했던 발언에 대해 "속옷을 입다 보면 해지는 경우가 있지 않나. 한창 지독했을 때는 작은 구멍 정도는 그냥 입고 다녀도 되는데 살이 더 큰 면적을 차지하면 그때는 바꿔야 된다"라며 웃었다.

임우일은 "유통기한 지난 걸 먹으면 내 몸에 유산균을 만든다"라는 독특한 절약 철학도 공개했다. 그는 "잔병이 없다. 안 아픈 이유가 내 안에 면역력이 너무 좋기 때문인 것 같다"라고 말해 웃음을 자아냈다.

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김숙은 "요즘은 돈 버니까 남은 음식 챙겨 먹는 건 안 하시냐"라고 물었고, 임우일은 "그거는 돈을 많이 벌든 적게 벌든 상관이 없이 음식 남기는 게 아까운 사람"이라고 답하며 변함없는 절약 습관을 밝혔다.

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또한 임우일은 "아끼는 게 아니라 아껴지게 된 거다"라는 말한 바 있다. 이에 대해 그는 "얼마 전까지만 해도 나의 삶이 항상 불안 속에 살기 때문에 아낄 수밖에 없는 삶을 살았다"라고 털어놓으며 절약이 단순한 습관이 아닌 자신의 삶에서 비롯된 것임을 설명했다.

anjee85@sportschosun.com