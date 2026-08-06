효린 "절친에게 애인 빼앗겨...둘이 사랑한다는데 어떡해" (노빠꾸)

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 박아람 기자] 가수 효린이 과거 절친에게 남자친구를 빼앗겼던 경험을 솔직하게 털어놨다.

Advertisement

지난 5일 공개된 유튜브 채널 '노빠꾸 탁재훈'에는 최근 미니앨범 '오리지널린(OriginaLyn)'으로 컴백한 효린이 출연해 자신의 연애 경험을 이야기했다.

이날 탁재훈은 효린이 과거 절친에게 남자친구를 빼앗겼던 사연을 언급하며 당시 담담하게 받아들였다는 일화를 꺼냈다.

이에 효린은 "어떻게 알았냐"라며 놀라워한 뒤 "절친이랑 남친이 '우리 둘이 사랑할 거야'라는데 어떻게 하겠냐"라고 당시를 떠올렸다.

Advertisement

이어 탁재훈이 같은 상황이 다시 생긴다면 어떻게 할 것인지 묻자 그는 "가만히 있으면 안 된다"며 "얼른 다른 남자를 만날 것"이라고 웃으며 답했다.

Advertisement

또 효린은 "그런데 저는 솔직히 다른 여자에게 남자를 안 뺏길 자신은 있다"며 자신감을 드러내기도 했다.

이와 함께 자신의 연애 스타일도 공개했다. 그는 "저는 계산적으로 플러팅하는 스타일은 아니다"라며 "술자리에서 멀쩡하다가 마음에 드는 사람이 오면 갑자기 어지럽다고 하는 행동은 이해가 안 된다"고 말했다.

Advertisement

이어 "마음에 드는 남자가 있으면 오히려 정신을 더 바짝 차린다. 더 씩씩하게 있어야 한다고 생각한다"고 덧붙였으며, "술집에서 어지럽다고 하면서 아이스크림 먹으러 가자고 돌려 말할 바에는 그냥 '너와 아이스크림 먹고 싶다'고 솔직하게 말하는 게 낫다"며 자신의 연애관을 전했다.

Advertisement

tokkig@sportschosun.com