송은이 "정해인 신인시절부터 쫓아다녀, 내가 좀 질척거렸다"…깜짝 고백('옥문아')

사진 제공=KBS

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[스포츠조선 안소윤 기자] '옥탑방의 문제아들'에서 송은이와 홍진경이 '정해인앓이'로 대동단결한다.

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7일 방송되는 KBS2 '옥탑방의 문제아들'(이하 '옥문아') 323회에서는 로맨스 케미가 가득한 배우 정해인와 하영이 출연해 송은이, 김숙, 김종국, 홍진경, 양세찬, 주우재와 함께 풍성한 토크와 퀴즈 전쟁을 펼친다.

이 가운데 송은이가 '정해인을 쫓아다닌 적이 있다'라고 폭탄 선언을 해 단숨에 이목을 사로잡는다. 송은이는 과거 정해인과 같은 소속사 식구였다면서 "정해인 씨 신인 시절부터 내가 응원하고, 개인적으로 쫓아다니고, 팬미팅 사회도 보고 구경도 갔다. 한마디로 내가 좀 질척거렸다"라고 흑심(?)을 드러내 웃음을 자아낸다. 이에 정해인이 "저한테 너무 감사한 분"이라고 말하자, 송은이는 "해인이가 명절마다 빠지지 않고 안부 인사를 한다"라고 자랑하는데, 큰누나의 꺼드럭을 눈뜨고 지켜볼 수 없던 김종국이 "할머니 살펴보듯 효도한 거 아니냐"라고 일갈해 주변을 웃음바다로 만든다는 후문이다.

이때 홍진경이 송은이와 정해인 사이를 견제하고 나서 옥탑방을 후끈하게 달군다. 홍진경 역시 "나도 해인이랑 가끔 연락한다. 내가 해인이 김밥도 싸줬었다"라며 남다른 친분을 과시하는 것. 정해인은 "진경 누나가 야관문주도 만들어주셨다"라고 밝히는데, 수많은 담금주 중에서 '야관문주'를 선택한 홍진경의 속내를 의심한 '옥탑즈' 멤버들이 돌연 '정해인 수호대'를 결성해 폭소를 터뜨린다는 전언이다.

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이날 송은이는 "해인이가 소속사 전 직원에게 패딩을 선물하기도 했다"라며 미담을 증언하고, 홍진경은 정해인의 모든 것을 알아내려는 듯한 기세로 질문 세례를 퍼붓는 등 누나 팬심을 제대로 대변한다고. 이에 '정해인 좋아하는 웃긴 누나'들의 행보가 웃음보를 자극할 '옥문아' 본 방송에 기대감이 고조된다.

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한편 KBS2 '옥문아'는 매주 금요일 오후 10시 10분에 방송된다.

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com