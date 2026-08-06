양정아, 모친상 한달 만 첫 심경 "평생 사랑한다는 말 많이 못했는데.."

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 양정아가 세상을 떠난 어머니를 향한 그리움을 털어놓으며 눈물을 보였다. 하지만 황신혜, 신계숙의 따뜻한 위로와 특별한 여름휴가 덕분에 다시 웃음을 되찾으며 뭉클함을 안겼다.

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6일 KBS2 '황신혜의 같이 삽시다' 측은 "정아를 웃게 하기 위해 언니들이 준비한 특별한 여름휴가!"라는 제목의 선공개 영상을 공개했다.

공개된 영상에는 지난달 19일 모친상을 당한 양정아가 어머니를 떠나보낸 뒤 느낀 그리움과 마음속 이야기를 조심스럽게 꺼내는 모습이 담겼다.

앞서 양정아는 지난달 어머니의 투병 소식을 전한 바 있다. 당시 그는 "지난해 12월 어머니가 허리 골절로 입원하셨다"며 "금방 집으로 돌아오실 줄 알았다. 이렇게 오래 계실 줄은 몰랐다"고 말해 안타까움을 자아냈다. 이후 양정아는 어머니의 곁을 지키며 간병에 힘썼지만, 결국 어머니는 세상을 떠났다.

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양정아는 "살면서 엄마한테 '사랑해'라는 말을 많이 안 해봤는데, 엄마가 같이 시간 보내줘서 고맙다고 하더라"고 담담하게 털어놨다.

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이에 신계숙은 "그게 어머니의 평생 마음이셨을 것"이라며 양정아를 위로했다. 황신혜 역시 "어머니가 해맑은 모습을 더 좋아하실 것"이라며 양정아를 위해 특별한 시간을 준비했다.

세 사람은 함께 물놀이를 즐기고 맛있는 소고기를 먹으며 지친 마음을 달랬다. 슬픔 속에서도 잠시나마 웃음을 되찾은 양정아는 두 사람의 진심 어린 마음에 결국 눈물을 보였다.

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그는 "행복하고 편안한 눈물이다"라며 눈시울을 붉혔다. 이어 "너무 좋다. 사랑해. 우리 앞으로 행복하자"라고 말하며 다시 환한 미소를 지었다.

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어머니를 향한 그리움은 여전히 남아있지만, 곁을 지켜주는 사람들의 따뜻한 마음 속에서 조금씩 일상을 회복해가는 양정아의 모습은 시청자들에게 깊은 울림을 전했다.

해당 방송은 오는 12일 수요일 저녁 40분 공개된다.