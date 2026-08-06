송혜교, 흰티에 청바지만 입어도 여신.."숏컷도 잘어울려"

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 송혜교가 꾸밈없는 일상 속에서도 남다른 패션 감각을 뽐내며 근황을 전했다.

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6일 송혜교는 자신의 계정에 선글라스 이모티콘과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 송혜교는 흰 반소매 티셔츠에 연청바지를 매치하고, 선글라스와 가죽 가방으로 포인트를 더한 모습이다. 편안한 스타일링에도 특유의 세련된 분위기와 자연스러운 매력이 돋보였다.

특히 과하지 않은 캐주얼 룩만으로도 독보적인 존재감을 드러내며, 변함없는 미모를 자랑해 눈길을 끌었다.

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팬들은 "흰티에 청바지라니 레전드", "너무 아릅답다", "숏컷도 너무 예쁨", "일상이 화보다" 등의 댓글을 남기며 호응했다.

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한편 송혜교는 넷플릭스 시리즈 '천천히 강렬하게' 공개를 앞두고 있다. 작품은 1960~80년대 한국 연예계를 배경으로 성공을 꿈꾸는 이들의 이야기를 그리며, 송혜교는 강인한 삶을 살아온 민자 역으로 시청자들과 만날 예정이다.

또한 송혜교는 14년간 몸담은 소속사 UAA와 결별 후 자신의 스타일리스트의 남편이자 AAP대표로 재직했던 신재호 대표가 세운 새 매니지먼트에 합류하며 새출발하게 됐다.