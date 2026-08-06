황정민, A씨가 놓은 덫에 걸렸나...'발신 62건' 알고보니 "제발 그만 연락해"

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[스포츠조선 정안지 기자]배우 황정민과 사적 관계가 있었다고 주장한 여성 A씨와의 통화 녹취록이 공개되면서, 황정민이 A씨에게 먼저 62차례 전화를 건 이유가 드러났다.

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6일 디스패치는 "황정민이 A씨에게 먼저 발신한 62차례의 통화 녹취를 분석한 결과, 황정민이 먼저 전화를 건 이유는 연락 중단과 관계 정리를 요청한 내용이었다"고 보도했다.

앞서 A씨는 황정민과 2024년 5월부터 2025년 5월까지 총 77차례 통화를 했으며, 그중 62차례가 황정민이 먼저 전화를 했다며 사적인 교류가 있었다고 주장했다.

하지만 디스패치는 공개된 녹취 내용을 바탕으로 황정민이 먼저 전화를 건 이유에 대해 "그만 카톡하라", "그만 연락하라", "만나기 싫어", "죽을 거 같다", "인연 끊자", "미쳐버리겠다", "부탁이야", "부담스럽다" 등 관계를 정리하려는 취지의 발언이 주를 이뤘다고 전했다.

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황정민은 A씨가 밤늦게 메시지를 보내자 다음날 아침 전화를 걸어 "부탁이다. 그렇게 밤늦게 막 그 마음대로 함부로 그렇게 메시지 하지마"라며 호소를 하기도 했다.

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황정민은 왜 A씨에게 끌려다녔을까. 디스패치에 따르면 A씨는 황정민에게 극단적 선택을 시도했다면서 황정민을 심리적으로 압박했다. 이에 황정민은 "큰일 날 소리 하지 마라. 그건 협박"이라는 취지로 대응하며 상황을 우려한 것으로 전해졌다.

황정민이 A씨에게 셀카를 보내게 된 과정도 공개됐다. A씨는 지속적으로 황정민에게 셀카를 요구했다. 이에 황정민이 시사회에서 만나면 함께 찍자고 제안 했지만, A씨는 이를 거절하고 오직 셀카 전송만을 요구했다. 결국 황정민은 A씨에게 사진을 보냈고, 해당 사진은 두 사람의 사적 관계를 주장하는 자료로 활용됐다.

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또한 A씨는 황정민에게 '밀폐된 공간에서 24시간 함께 있기'와 '술자리' 등을 요구하자, 황정민은 이를 거절했다.

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황정민은 팬에게 식사를 제안하고 친근한 표현을 하는 등 오해를 살 수 있는 행동을 했던 부분에 대해서는 자신의 책임을 인정했다. 황정민은 녹취록에서 "'같이 일 한번 해볼래' 말 실수했다. 내가 진짜 잘못했다"라며 "얼굴 보고 끝내는 게 쉽지가 않았고 만나고 싶지가 않아서 이렇게 내가 질질질 했던 거 같다. 그거 정말 사과드린다"라면서 사과하기도 했다.

그러나 이후에도 계속되는 연락에 황정민은 "인연 좀 끊자", "제발 좀 좀 살려주달라. 내가 두 손 빌게요 제발 좀"이라며 애원하기도 했다.

한편, 황정민 측은 A씨를 지속적인 스토킹 범죄 피의자라고 주장하며 형사 고소를 진행했다. 법원은 A씨에게 접근금지 잠정조치와 벌금 300만 원의 약식명령을 내렸으나 A씨는 이에 불복해 정식재판을 청구한 상태다.

이후 지난 2일 A씨는 황정민 측에 합의 의사를 전달한 것으로 알려졌지만, 황정민 측은 "A씨는 스토킹 범죄의 가해자다"라면서 최종적으로 거절 의사를 전달한 것으로 전해졌다.

anjee85@sportschosun.com