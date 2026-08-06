이수경, 와인·소주 쓸어담고 140만 원 결제…제작진도 놀란 영수증 길이

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[스포츠조선 정안지 기자] 배우 이수경이 하루에 140만 원어치 술을 구매해 놀라움을 안겼다.

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6일 유튜브 채널 '이수경력직'에는 "이술경표 하이볼부터 소주 칵테일까지"라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상 속 이수경은 직접 사용하는 다양한 와인잔과 와인을 소개하며 애주가다운 면모를 뽐냈다. 그는 가장 좋아하는 와인을 꺼내 보이며 "고기와 함께 먹으면 정말 잘 어울린다"며 자신만의 추천 와인을 소개했다.

이어 이수경은 "세일을 해서 이번에 샀다. 20만 원 정도 했다"라며 구매 영수증을 확인했다. 이때 제작진은 끝이 안 보이는 영수증 길이에 "얼마를 사신 거냐. 다 와인 사신 거냐"라고 놀랐고, 이수경은 "다른 것도 샀다. 다른 소주도 좀 샀다"라고 웃으며 답했다.

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이에 제작진은 영수증을 확인한 뒤 "하루에 140만 원어치를 사신 거냐"며 놀라워했고, 화면에는 '오직 술 구매 영수증'이라는 자막이 더해져 웃음을 자아냈다.

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이후 이수경은 "하이볼이나 칵테일을 만들어 마시면 좋을 것 같다"며 직접 술 제조에 나섰다. 이어 "와인보다는 술 경력직으로 하자. 내 비율이 진짜 최고다"라고 자신감을 드러내며 '비율 박사'다운 면모를 뽐냈다.

anjee85@sportschosun.com