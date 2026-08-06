임영웅, 이강인과 폭염 속 축구 한판…못말리는 덕후 '인맥 인증'

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[스포츠조선 정안지 기자]가수 임영웅이 축구선수 이강인, 조유민 등과 함께 그라운드에서 뜻깊은 시간을 보내며 남다른 축구 사랑을 드러냈다.

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임영웅은 지난 5일 자신의 SNS에 "아우파 아틀레티(Aupa Atleti)"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

사진 속 임영웅은 이강인과 조유민을 비롯해 축구 선수들과 함께 축구를 즐긴 뒤 기념사진을 촬영하는 모습이 담겼다.

폭염 속에서도 경기를 마친 이들의 얼굴은 붉게 달아올랐지만, 환한 미소에서는 축구를 향한 뜨거운 열정을 엿볼 수 있었다.

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이때 이강인 등은 환한 미소와 함께 임영웅의 시그니처 포즈인 '건행(건강하고 행복하세요)' 포즈를 취하고 있어 눈길을 끈다.

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임영웅이 남긴 '아우파 아틀레티'는 아틀레티코 마드리드의 대표적인 응원 구호로, 이강인은 지난달 파리 생제르맹(PSG)을 떠나 아틀레티코 마드리드로 이적했다.

2026 북중미 월드컵 이후 한국에서 휴식을 취하면서 새 시즌을 준비해 온 이강인은 병역 특례 관련 행정 절차로 출국이 지연되면서 국내에서 훈련해 왔다. 이 과정에서 축구를 사랑하는 임영웅과도 뜻깊은 시간을 가진 것으로 보인다.

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한편, 평소 연예계 대표 '축구 마니아'로 알려진 임영웅은 바쁜 활동 속에서도 꾸준히 축구를 즐기며 선수들과도 돈독한 인연을 이어오고 있다.

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anjee85@sportschosun.com