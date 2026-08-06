'17kg 감량' 김민하, 앙상한 몸매 뒤 '소주 3병' 반전 주량…"냉면 안주로 즐겨"

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[스포츠조선 이지현 기자] 최근 17kg를 감량 후 앙상해진 몸매로 주목 받은 배우 김민하가 '냉소파(냉면+소주)'임을 커밍아웃한다.

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7일(금) 밤 9시 10분 방송되는 MBN·채널S '전현무계획4' 6회에서는 전현무-곽튜브(곽준빈)가 '글로벌 대세 배우' 김민하와 함께 인천의 황해도식 백령도 냉면 노포를 찾는 '먹트립' 현장이 펼쳐진다.

이날 편안한 티셔츠 차림으로 등장한 김민하는 '최애 음식'으로 냉면을 꼽는다. 이에 전현무는 곧장 'since 1973'의 전통을 자랑하는 황해도식 백령도 냉면 노포로 향한다. 냉면집에 도착한 전현무는 "여기는 특이하게 (냉면에) 이걸 넣는다"며 식탁에 놓인 까나리액젓을 가리킨다.

그러면서 그는 "예전에 예능에서 이거 세 모금 먹고 촬영장 뒤로 가서 진짜로 토했다"고 트라우마급 추억을 소환한다. 곽튜브는 호기심에서 눈을 초롱초롱 빛내고, 이를 간파한 전현무는 곧장 컵에 까나리액젓을 따라준다. 조심스레 까나리액젓을 맛본 곽튜브는 "괜찮은데? 왜 이렇게 순하지?"라며 고개를 갸웃한다. 전현무는 당황해 컵을 들여다보는데, 곧장 "야! 하나도 안 먹어놓고는! 무슨 판토마임 하냐?"라고 급발진해 현장을 웃음바다로 만든다.

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유쾌한 분위기 속, 김민하는 "저는 소주를 좋아한다. 특히 냉면에 소주 먹는 걸 유난히 좋아한다"며 소주를 주문한다. 곽튜브는 김민하의 주량을 슬쩍 묻고, 김민하는 "소주 2~3병 마신다"며 수줍게 웃는다. 직후 김민하는 첫 잔을 받자마자 '원샷'해 전현무-곽튜브를 깜짝 놀라게 한다.

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드디어 세 사람 앞에 냉면이 놓이고, 뽀얀 육수에 정갈하게 담긴 메밀면을 맛본 김민하는 "다르다! 완전히 다른 맛이에요"라며 '동공 확장'을 일으킨다. 전현무도 특이한 냉면의 맛에 신기해하면서 까나리액젓, 특제 양념, 육수를 차례로 투하해 다양한 맛을 즐긴다.

식사 중, 김민하는 최근 개봉한 자신의 출연작인 영화 '하나 코리아' 관련 이야기도 나눈다. 탈북민 실화를 바탕으로 한 이번 작품에 대해 전현무가 갑자기 북한 사투리를 시전해 웃음을 안기자, 김민하가 "대단하시다. 저는 영화 속 대사 밖에 못한다. '철조망을 뚫고~'라는 식으로"라며 재치있게 받아쳐 찰떡 티키타카를 선보인다.

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한편 '냉면 마니아' 김민하의 취향을 저격한 황해도식 백령도 냉면의 정체와, 세 사람의 케미가 폭발한 인천 노포 먹트립은 7일(금) 밤 9시 10분 방송되는 MBN·채널S '전현무계획4' 6회에서 확인할 수 있다.

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olzllovely@sportschosun.com