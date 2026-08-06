[공식]손담비 소속사, 결국 칼 빼들었다 "악의적 비방 법적대응, 선처 없다"(전문)

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 주지훈, 문채원, 손담비, 정려원 등이 소속된 블리츠웨이엔터테인먼트가 소속 아티스트를 향한 악성 게시물과 허위사실 유포에 대해 강경 대응 방침을 재차 밝혔다.

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5일 블리츠웨이엔터테인먼트는 공식 계정을 통해 소속 아티스트들의 권익 침해 행위에 대한 법적 대응 현황을 알리는 공식 입장을 공개했다.

소속사는 "그동안 온라인 커뮤니티와 SNS, 각종 플랫폼을 대상으로 소속 아티스트들에 대한 권익 침해 행위를 지속적으로 모니터링해 왔다"고 밝혔다.

이어 "그 과정에서 허위사실 유포, 명예훼손, 모욕, 악의적인 비방, 성희롱, 사생활 침해 등에 해당하는 게시물과 댓글이 다수 확인됐다"며 "현재 민·형사상 법적 대응 절차를 진행하고 있음을 알려드린다"고 전했다.

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또한 게시물이 삭제되거나 비공개로 전환됐더라도 법적 책임을 피할 수 없다고 강조했다.

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블리츠웨이엔터테인먼트는 "게시물이 삭제되거나 비공개로 전환된 경우에도 확보된 자료를 바탕으로 법적 절차를 진행할 수 있다"며 "익명성을 이용한 게시 행위 또한 관련 법령에 따라 작성자를 특정해 책임을 물을 수 있다"고 경고했다.

팬들의 제보도 적극적으로 요청했다.

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소속사는 "팬 여러분의 제보는 아티스트 권익 보호에 큰 도움이 된다"며 "관련 게시물이나 댓글을 발견하신 경우 게시물의 URL, 작성자 정보, 캡처 화면 등 가능한 자료를 이메일로 보내주시면 면밀히 검토해 대응에 반영하겠다"고 밝혔다.

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끝으로 "앞으로도 아티스트의 명예와 권익을 침해하는 모든 불법 행위에 대해 어떠한 합의나 선처 없이 강경하게 대응해 나갈 예정"이라며 무관용 원칙을 분명히 했다.

한편 블리츠웨이엔터테인먼트에는 주지훈을 비롯해 정려원, 천우희, 우도환, 채종협, 김예림, 인교진, 문채원, 박하선, 윤박, 최태준, 손담비, 김우석 등 다수의 배우와 아티스트가 소속돼 있다.

다음은 블리츠웨이엔터테인먼트 공식입장 전문

[소속 아티스트 권익 침해 관련 법적 대응 안내]

안녕하세요, 블리츠웨이엔터테인먼트입니다.

당사는 그동안 온라인 커뮤니티, SNS 및 각종 플랫폼을 대상으로 소속 아티스트 들에 대한 권익 침해 행위를 지속적으로 모니터링해 왔습니다.

그 과정에서 허위사실 유포, 명예훼손, 모욕, 악의적인 비방, 성희롱, 사생활 침해 등에 해당되는 게시물과 댓글이 다수 확인됨에 따라, 민·형사상 법적 대응 절차를 진행하고 있음을 알려드립니다.

게시물이 삭제되거나 비공개로 전환된 경우에도 확보된 자료를 바탕으로 법적 절차를 진행할 수 있으며, 익명성을 이용한 게시 행위 또한 관련 법령에 따라 작성자를 특정하여 책임을 물을 수 있습니다.

팬 여러분의 제보는 아티스트 권익 보호에 큰 도움이 됩니다. 관련 게시물이나 댓글을 발견하신 경우 게시물의 URL, 작성자 정보, 캡처 화면 등 가능한 자료를 보내주시면 면밀히 검토하여 대응에 반영하겠습니다.

블리츠웨이엔터테인먼트는 앞으로도 아티스트의 명예와 권익을 침해하는 모든 불법 행위에 대해서 어떠한 합의나 선처 없이 강경한 대응을 이어갈 예정입니다.

감사합니다.