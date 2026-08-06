'한예종' 지예은, 박주현→강유석과 동기라더니.."다 드라마 찍는데 나만 알바, 자존감 무너져"

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 지예은이 한국예술종합학교(한예종) 재학 시절 뛰어난 동기들과 자신을 비교하며 자존감이 크게 흔들렸던 시간을 솔직하게 털어놨다.

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5일 유튜브 채널 '오키키'의 웹예능 '아무튼 떠들러 왔는데'에는 '30대들의 으른 연애'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 지예은은 20대와 30대의 달라진 삶을 이야기하던 중 대학 시절을 떠올렸다.

그는 "20대 때가 더 재미있게 놀았던 것 같다. 예술학교라 진짜 망나니처럼 놀았다. 수업 시간에 다 같이 막걸리 먹으러 나가기도 했다"며 자유로웠던 학창 시절을 회상해 웃음을 자아냈다.

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이어 "30대가 되니까 눈치도 많이 보고 체면도 차리다 보니 막힌 느낌이다. 진짜 자중하면서 사는 것 같다"고 말하며 시간이 흐르며 달라진 자신의 모습을 전했다.

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하지만 꿈을 안고 입학했던 대학 생활이 늘 즐겁기만 했던 것은 아니었다.

지예은은 "20대 초반에는 원하는 대학에 붙었으니까 '역시 난 천재야. 천재들만 가는 학교'라는 생각을 했다"고 웃으며 말했다.

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그러나 현실은 기대와 달랐다. 그는 "잘하는 사람도 너무 많고 예쁜 사람도 많았다. 날고 기는 사람들이 연기하는구나 싶었다"며 "동기들이 드라마에 캐스팅돼 TV에 나오면 부모님이 보고 계셔도 TV를 못 틀겠더라"고 털어놨다.

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이어 "나는 아직 아르바이트를 하고 있었고 '난 도대체 언제 될까'라는 생각을 정말 많이 했다"고 고백하며, 배우를 꿈꾸던 시절 느꼈던 조급함과 자존감이 낮아졌던 시간을 솔직하게 들려줬다.

그러면서도 그는 "일을 하면서 자존감을 되찾은 것 같다"고 덧붙이며, 꾸준한 활동을 통해 스스로를 인정하게 된 현재의 마음가짐을 전했다.

이를 들은 가수 청하 역시 공감의 뜻을 전하며 각자의 20대와 30대를 돌아보는 진솔한 대화를 이어갔다.

한편, 지예은은 한국예술종합학교 연기과 14학번이다. 배우 강유석, 박주현과 동기로 알려져 있다.