'평균나이 19세' 코르티스, 데뷔 1년 만 돈방석 "전멤버 작곡 참여, 저작권료 쏠쏠"(라스)

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[스포츠조선 김소희 기자]그룹 코르티스 마틴이 신곡 '레드레드'(REDRED)의 멤버간 저작권 지분 비하인드를 공개했다.

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5일 방송된 MBC 예능 '라디오스타'에서는 최원영, 이태란, 바다, 코르티스 마틴이 게스트로 출연해 입담을 뽐냈다.

이날 마틴은 코르티스 음악 작업 방식에 대해 "선배들이 터놓은 길을 걷고 있긴 하지만, 또 저희만의 길을 개척하기 위해 열심히 하고 있다"며 "작사, 작곡은 물론 안무도 직접 짠다"고 밝혔다.

이어 그룹 내 역할을 묻자 "사실 저희 팀은 특별히 역할이 없다. 멤버들 모두 작곡, 작사를 한다. 다 같이 머리를 맞대고 작업하는 편"이라고 설명했다.

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하지만 함께 작업하는 만큼 의견 충돌도 적지 않다고.

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마틴은 "의견이 되게 많이 충돌하고 많이 싸운다"고 솔직하게 인정했다.

특히 그는 팀 활동 외에도 개인 작곡가로 활약 중인 근황을 전했다.

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마틴은 "팀으로 일하지만 개인으로 작업할 때도 있다"며 아일릿의 'Magnetic', 투모로우바이투게더의 'Deja Vu' 작곡에 참여했다고 밝혔다. 이 밖에도 엔하이픈과 르세라핌 등의 곡 작업에도 이름을 올렸다고 전해 감탄을 자아냈다.

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이에 유세윤이 "멤버들끼리 저작권에서는 공사 구분을 확실하게 한다고?"라고 묻자, 마틴은 "아무래도 비즈니스다 보니까 각자의 몫은 확실하게 챙긴다. 서로 챙겨줄 때도 있지만, 냉정하게 해야 한다"고 답했다.

이어 저작권 지분을 나누는 독특한 방식도 공개했다.

그는 "저희는 가사를 다섯 명이 머리를 맞대고 한 사람이 쓴 것처럼 작업한다. '을', '를' 하나에도 의견이 갈린다"며 "'웃겨버려서'를 누군가 썼는데 '웃거버려서'가 더 낫다고 해서 바뀌면 '거' 한 글자도 그 멤버의 지분이 된다. 그건 성현이가 가져갔다"고 설명했다.

이를 들은 김국진이 "한 글자씩 지분을 가져가는 거냐"고 놀라워하자, 마틴은 "항상 그런 건 아니다"라고 웃으며 덧붙였다.

또 신곡 'REDRED'의 저작권 지분에 대해서는 "멜로디 라인을 제가 많이 참여했고, 1절은 제가 통으로 벌스(도입부)를 썼다"고 자랑해 눈길을 끌었다.

이에 MC들이 "쏠쏠하겠다"고 축하하자, 유세윤은 "카드지갑 하나 사줘"라고 농담을 건넸고, 마틴은 손으로 전화하는 제스처를 취하며 "조만간 연락드리겠다"는 듯 능청스럽게 받아쳐 웃음을 안겼다.

마틴은 "'도가니'는 건호, '팔랑귀'는 성현, '궁뎅이'는 주훈이나 성현에게 지분이 있고, '넘어가 울타리'는 저"라며 가사 속 표현 하나하나에도 멤버들의 아이디어와 저작권이 반영돼 있다고 밝혀 놀라움을 자아냈다.

한편 코르티스는 평균 나이 19.2세로, 지난해 8월 데뷔한 5인조 그룹이다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com