수애, 4년간 활동 중단할 수밖에 없었던 이유 "편성 기다리다 계속 불발"

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 수애가 '변함없는 품격'으로 돌아온 가운데, 4년 공백의 이유를 밝혔다.

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오늘(6일) 공개된 보그 8월호 화보에서 수애는 특유의 단아한 매력부터 깊이 있는 고혹미까지 다채로운 모습을 선보이며 건재한 위엄을 드러냈다.

특히 어두운색과 밝은색의 배경을 오가며 당당하고 자신감 있는 포즈, 컷마다 시크한 눈빛부터 다양한 표정 변화까지 희로애락을 담아내 수애만의 독보적인 아우라를 풍겼다.

그의 완벽한 스타일링 소화력도 단연 눈에 띈다. 오버사이즈 슈트, 드레스, 레더 재킷 등을 감각적으로 매치한 수애는 클래식한 무드와 모던한 감성이 조화를 이루며 부정할 수 없는 귀품과 우아한 매력을 한층 돋보이게 했다.

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'만인의 워너비'로 꾸준히 손꼽히고 있는 만큼 아름다운 보디 셰이프와 피지컬을 소유한 그가 오랜만에 진행한 화보 촬영임에도 불구하고 완벽한 폼을 유지하고 있어 놀라움을 주기도.

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한편 수애는 지난 2022년 JTBC 드라마 '공작도시' 이후 작품 활동을 멈춘 상황이다. 이런 가운데, 지난 5일 수애의 소속사는 SNS에는 지난해 찍은 프로필 사진이 게재돼 반가움을 안기기도 했다.

수애는 이번 화보와 함께 진행 된 인터뷰에서 그 동안의 근황을 전했다. 그는 "밖에서 보면 멈춰 있는 사람처럼 보였을텐데, 제 하루는 꽤 촘촘했어요. 정말 잘 지내고 있어요. 웃을 일도 많고, 사람도 만나고, 새로 배우는 것도 있고요. 스케줄로 채우던 자리를 이제는 직접 채워야 하는데, 그 감각이 낯설면서도 나쁘지 않아요"라며 스스로를 다시 채우는 시간을 보냈음을 전했다.

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이어 "쉬는 동안 계속 편성을 기다리고 있었다"며 솔직하게 밝힌 수애는 "그런데 인연이 닿지 않아서 계속 불발됐어요. 지금도 기다리는 작품이 있는데, 결국은 편성 문제인 것 같아요"라고 덧붙였다.

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olzllovely@sportschosun.com