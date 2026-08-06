스트레이 키즈 "안전한 선택지, 항상 있었지만…새 도전하는 이유?"

스트레이키즈가 6일 오후 서울 여의도 콘래드호텔에서 미니앨범 'THIS & THAT' 발매 기념 기자간담회를 열었다. 멤버들이 함께 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.8.6/

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[스포츠조선 정빛 기자] 그룹 스트레이 키즈(Stray Kids)가 신보를 소개했다.

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스트레이 키즈는 6일 서울 여의도 콘래드호텔에서 미니 앨범 '디스 앤드 댓' 간담회를 열고 "항상 안전한 선택지는 있었지만, 새 도전을 하는 이유는 재밌기 때문"이라고 했다.

이번 컴백은 지난해 11월 발표한 '두 잇' 이후 약 9개월 만이다. 특히 35개 지역, 56회에 달하는 자체 최대 규모의 월드투어 '도미네이트'를 성료하고, 지난 2일 새 월드투어 '런 잇'의 포문을 연 서울 공연 이후 처음 선보이는 신보라는 점에서 더욱 기대를 모은다.

창빈은 "컴백이 오랜만이다. 하나하나 다 설레는 마음이다. 지난주에 서울 공연에서 받은 좋은 에너지를 돌려드릴 것 같다"라고 말했다.

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신보 '디스 앤드 댓'은 틀에 얽매이지 않고 원하는 것을 해나가는 대범한 태도와 자신감을 담았다. 동명 타이틀곡을 포함, 총 8개 트랙으로 구성됐다. 팀 내 프로듀싱 팀 쓰리라차(3RACHA) 방찬, 창빈, 한이 전곡 자체 프로듀싱했다는 점에서 스트레이 키즈의 뛰어난 음악적 역량을 가늠케 한다.

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방찬은 "9년 차이기도 하고, 계속 다양한 장르를 다뤄봤다. 다양할수록 저희의 다양한 모습을 보여줄 수 있었다. 이번 앨범명답게 저희의 새로운 색깔을 준비해봤다"라고 했고,

타이틀곡 '디스 앤드 댓'은 그룹의 칠하고 쿨한 무드를 극대화 한 힙합 장르 기반 그루비한 곡이다. 원하는 게 무엇이든 '이것저것 다' 해내는 '음악 보부상' 스트레이 키즈의 준비된 여유와 자신감을 느낄 수 있다.

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창빈은 "지금까지 저희 타이틀곡들과 다르다. 칠하고 여유로운 모습을 담았다. 이것저것 다 잘 한다는 메시지도 담으려 했다"며 "트랙적인 부분에 있어서 들어보지 못 한 사운드가 실험적이라고 생각했다. 지저분하게 들릴 수 있는데, 반복되는 후렴구로 단순하게 가려고도 했다. 미국에서 작업을 하면서도 춤을 벌써 그릴 만큼, 멤버들이 많이 좋아해줬다"라고 설명했다.

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한은 "항상 안전한 선택지는 있었다. 그래도 음악을 만들 때 도전적인 걸 하는 이유는 그게 더 재밌기 때문이다. 음악을 만들 때 도전을 하면서 걸어가는 길 안에서 저희가 힘들어 하는 것들도 있고, 변수가 있기 마련이지만, 그 과정에서 배워가는 게 많다. 똑같은 걸 하면 흥미가 떨어지는 것 같다"라고 거들었다.

스트레이 키즈는 7일 오후 1시 각종 음원 사이트를 통해 미니 앨범 '디스 앤드 댓'을 발표한다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com