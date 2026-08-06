신동엽, '대학로 비하 논란'에 고개 숙였다 “상처받은 분들께 진심 사과”

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[스포츠조선 조민정 기자] 방송인 신동엽이 자신의 유튜브 콘텐츠 '짠한형'에서 한 발언으로 논란이 불거진 가운데 결국 고개를 숙였다. 대학로 공연 문화를 가볍게 언급했다는 지적이 이어지자 직접 사과문을 공개하며 "무대 예술을 만드는 분들의 헌신에 더욱 겸손한 마음을 갖겠다"고 밝혔다.

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신동엽은 6일 유튜브 채널 '짠한형 신동엽' 커뮤니티를 통해 장문의 입장문을 올렸다. 그는 "최근 '짠한형' 방송에서 저의 경솔한 언행으로 상처받고 실망하신 모든 분들께 진심으로 사과드린다"며 "대학로는 저에게 매우 특별한 공간이다. '지하철 1호선', '김종욱 찾기' 등 수많은 작품을 보며 큰 감동을 받았고 공연 예술에 대한 존중과 애정을 늘 갖고 있었다"고 밝혔다.

이어 "출연진과 농담을 주고받는 과정에서 분위기에 치우친 나머지 현장의 환경과 공연 관계자들의 노고를 충분히 배려하지 못했다"며 "불편함과 상처를 드린 모든 분들께 다시 한번 죄송하다는 말씀을 드린다"고 거듭 사과했다. 그러면서 "앞으로는 어떤 자리에서든 더욱 신중하게 말하고 행동하겠다"며 "무대 예술을 만드는 모든 분들의 헌신을 잊지 않고 겸손한 자세를 갖겠다"고 덧붙였다.

이번 논란은 최근 공개된 '짠한형' 영상에서 비롯됐다. 신동엽은 게스트 붐과 뮤지컬 배우들에 대한 이야기를 나누던 중 "대학로는 대체로 소극장이 많다", "소극장 뮤지컬은 마이크를 차지 않아도 된다"는 취지의 발언을 했다. 이후 공연계 종사자들과 누리꾼들은 대학로 공연 환경을 지나치게 단순화한 데다 현장에서 활동하는 배우와 스태프들의 노력을 가볍게 여긴 발언이라며 비판을 쏟아냈다. 논란이 확산되자 신동엽은 하루 만에 직접 사과문을 게재하며 진화에 나섰다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com