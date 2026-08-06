'나는솔로' 오직 넷플릭스서만 본다..쿠팡플레이·웨이브 서비스 종료

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[스포츠조선 김소희 기자] SBS Plus·ENA 인기 연애 예능 '나는 솔로'가 넷플릭스를 통해 전 세계 시청자들과 만난다.

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넷플릭스는 6일 '나는 솔로'와 스핀오프 프로그램 '나는 솔로, 그 후 사랑은 계속된다'(이하 '나솔사계')를 올해 하반기부터 글로벌 스트리밍한다"고 밝혔다.

또한 "'나는 솔로'와 '나솔사계', 방송 이후 오직 넷플릭스에서 만나보실 수 있다"고 전했다.

그동안 넷플릭스는 국내 이용자를 대상으로 두 프로그램의 다시보기 서비스를 제공해왔지만, 하반기부터는 서비스 범위를 전 세계 190여 개국으로 확대한다. 글로벌 공개에 맞춰 영어와 스페인어 등 다양한 언어의 자막을 지원하며, 지원 언어도 순차적으로 확대해 나갈 예정이다.

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'나는 솔로'는 결혼을 꿈꾸는 솔로 남녀들이 한자리에 모여 진정한 사랑을 찾아가는 리얼 데이팅 프로그램으로, 2021년 첫 방송 이후 매 기수 화제의 출연자와 예측 불가한 러브라인을 탄생시키며 큰 사랑을 받아왔다. 스핀오프인 '나솔사계' 역시 출연자들의 이후 이야기를 담아 꾸준한 인기를 얻고 있다.

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글로벌 론칭에 앞서 넷플릭스는 지난 5일 방송된 265회부터 '나는 솔로'를 OTT 단독으로 스트리밍하기 시작했다.

이에 따라 기존에 다시보기 서비스를 제공했던 쿠팡 플레이, 웨이브, 티빙 등 다른 OTT 플랫폼에서는 '나는 솔로'는 264회, '나솔사계'는 176회를 마지막으로 서비스가 종료됐다. 다만 TV 본방송과 IPTV 서비스는 기존과 동일하게 유지된다.

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제작진은 넷플릭스 단독 서비스 배경에 대해 "우수한 콘텐츠를 해외 시장에 제대로 선보이기 위한 창구로 넷플릭스가 가장 적절하다고 판단했다"고 설명했다.

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국내를 넘어 글로벌 시청자들과 만나게 된 '나는 솔로'가 해외에서도 'K-연애 예능' 열풍을 이어갈 수 있을지 관심이 쏠린다.