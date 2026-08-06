스키즈 리노 "국방의 의무? 당연한 것…잠시만 기다려 주시면, 금방 돌아올 것"

스트레이키즈가 6일 오후 서울 여의도 콘래드호텔에서 미니앨범 'THIS & THAT' 발매 기념 기자간담회를 열었다. 멤버 리노가 포즈 취하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.8.6/

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[스포츠조선 정빛 기자] 그룹 스트레이 키즈(Stray Kids)가 '군백기'를 언급했다.

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스트레이 키즈 리노는 6일 서울 여의도 콘래드호텔에서 미니 앨범 '디스 앤드 댓' 간담회를 열고 "국방의 의무는 당연하다"라며 "잠시만 기다려 주시면 금방 돌아오겠다"라고 했다.

이번 컴백은 지난해 11월 발표한 '두 잇' 이후 약 9개월 만이다. 특히 35개 지역, 56회에 달하는 자체 최대 규모의 월드투어 '도미네이트'를 성료하고, 지난 2일 새 월드투어 '런 잇'의 포문을 연 서울 공연 이후 처음 선보이는 신보라는 점에서 더욱 기대를 모은다.

그런가 하면, 멤버 리노는 1998년생으로, 멤버들 중 처음으로 입대 연한이 다가오고 있다. 이에 스트레이 키즈도 곧 '군백기(군 복무로 인한 공백기)'를 앞두게 된다.

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리노는 "국방의 의무는 당연하다고 생각한다. 부름을 받게 되면, 주어진 의무를 성실히 잘 이행할 것이다. '군백기' 앨범 활동 계획은 저희끼리 자세하게 얘기한 것은 없다. 확실한 거는 다 모일 것이다. 저희를 기다려준 팬들이 많이 있기에, 그분들에게 받은 사랑을 보답하고 싶다"고 답했다.

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이어 "잠시만 기다려주시면 금방 돌아오겠다"며 웃었다.

스트레이 키즈는 오는 7일 오후 1시 각종 음원 사이트를 통해 미니 앨범 '디스 앤드 댓'을 발표한다.