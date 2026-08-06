시크릿넘버 출신 디타, 137만 유튜버 ♥안준성과 열애 깜짝 고백 "항상 내 편"

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[스포츠조선 박아람 기자] 그룹 시크릿넘버 출신 가수 디타와 유튜버 겸 바이올리니스트 안준성이 SNS를 통해 서로를 향한 애정을 드러내며 열애를 공개했다.

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디타는 6일 개인 계정에 "항상 내 편이 되어줘서 고마워(thank you for always having my back)"라는 글과 함께 한 사람과 나란히 서 있는 그림자 사진을 게재했다.

비슷한 시각 안준성 역시 개인 계정에 "나는 항상 네 편이야(I'll always have your back)"라는 메시지를 남기며 디타로 보이는 여성과 함께한 사진을 공개했다.

두 사람이 같은 날 서로를 향한 의미 있는 글과 사진을 올리면서 연인 관계임을 자연스럽게 알린 셈이다.

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소식을 접한 팬들은 "두 사람 정말 축하해요", "항상 행복하길 바랍니다", "보기 좋은 커플이네요", "결혼까지 이어지길" 등의 반응을 남기며 축하를 보냈다.

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한편 안준성은 바이올리니스트이자 유튜브 크리에이터로 활동 중이다. 137만 명이 넘는 구독자를 보유한 그는 다양한 대중음악을 바이올린 연주로 선보이며 팬들의 사랑을 받고 있다.

tokkig@sportschosun.com