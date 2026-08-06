이찬원, '광고만 23개 찍었다'는 어르신 팬심에 당황…"저도 몰랐는데"

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[스포츠조선 이지현 기자] '신상출시 편스토랑' 이찬원이 겸손 발언을 한다.

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6일(목) 저녁 8시 30분 방송되는 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'(이하 '편스토랑')에서는 오랜만에 돌아온 반가운 '찬또셰프' 이찬원이 준비한 특급 이벤트가 공개된다. 이 이벤트를 위해 이찬원이 넷플릭스 '흑백요리사2' TOP5에 빛나는 '술 빚는 윤주모' 윤나라 셰프(이하 윤주모)의 제자가 되어 요리 레시피를 전수받았다고 해 '편스토랑' 본 방송에 대한 기대가 높아진다.

이날 공개되는 VCR 속 이찬원은 "직접 만든 귀한 요리를 대접하고 싶은 사람이 있다"라며 윤주모의 가게를 찾아갔다. 윤주모는 화제를 모은 황태해장국과 무생채 등 필살의 요리들을 전수하며 이찬원을 지원 사격했다. 윤주모와 함께 만든 음식을 맛본 이찬원은 "차원이 다르다"라며 혀를 내둘렀다는 전언이다.

그렇게 이찬원과 윤주모의 요리가 끝나갈 즈음 특별한 손님들이 찾아왔다. 윤나라 셰프와 아는 동네의 어르신들이 이찬원이 왔다는 소문을 듣고 인사를 온 것. 팬이라며 수줍게 인사를 건네는 어르신들을 살뜰하게 맞이하는 이찬원의 미소에 어르신들 모두가 또 한 번 심쿵했다고.

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어르신들은 "찬원 씨는 요리까지 잘한다. 도대체 못 하는 게 뭐예요?"라며 칭찬을 쏟아냈다고. 이에 "저 못 하는 거 많아요"라고 손사래 친 이찬원. 노래는 물론 진행, 요리까지 다 잘하는 이찬원이 스스로 콕 집어 못 한다고 고백한 것은 무엇일까. 또 한 어르신은 "지금까지 찍은 광고가 23개더라"며 애틋한 팬심을 고백해 모두를 놀라게 했다고. 이에 이찬원 역시 "저도 몰랐는데…"라며 웃음을 터트렸다는 후문이다.

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이찬원은 어르신들을 위해 즉석에서 '시절인연'을 불러 감동을 전하기도. 최애의 노래를 1열 직관한 한 어르신 팬은 급기야 눈물을 훔쳐 이를 보는 이들의 마음까지 뭉클하게 했다고. 웃음과 눈물, 따뜻한 감동까지 선사한 이찬원의 해방촌 깜짝 팬미팅(?) 현장부터 윤주모가 지원 사격에 나선 이찬원의 특별 이벤트까지 모두 만날 수 있는 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'은 오늘(6일) 목요일 저녁 8시 30분 방송된다.

olzllovely@sportschosun.com