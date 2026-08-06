서은혜♥조영남, 뜬금없는 이혼설 날렸다...보란듯 입맞춤 변함없는 신혼 일상

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[스포츠조선 정안지 기자]다운증후군 작가 서은혜(개명 전 정은혜)가 최근 불거진 이혼설을 일축한 뒤 남편 조영남과 변함없는 애정을 과시하며 달달한 일상을 공개했다.

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지난 5일 유튜브 채널 '니얼굴 은혜씨 은혜'에는 남편 조영남의 아트클래스를 홍보하는 서은혜의 모습이 담겼다.

영상 속 서은혜는 조영남이 그린 작품을 구경하던 중 조영남을 뒤에서 꼭 끌어안는 등 애정을 드러냈다. 이어 서은혜는 두 사람이 꼭 안고 있는 그림을 보자 "오빠가 날 끌어안고 있다"라고 했다. 이에 조영남은 쑥스러운 듯 웃어 보였다.

서은혜는 남편의 아트클래스 홍보에도 적극 나섰다. 그는 "오빠 차례다. 이름이 뭐냐"라면서 작가로 변신한 조영남이 아트클래스를 홍보할 수 있도록 챙겼다.

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이어 조영남은 "아트클래스 때 뭐 할 거냐"라는 질문에 "커피, 키링, 오븐에"라고 말했다. 이를 들은 서은혜는 "커피 그려서 키링 만들고 빵도 그려서 키링 만들고 그림 그려서 굽는다"라며 내용을 직접 설명하며 든든한 지원군 역할을 했다.

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또한 서은혜는 조영남을 바라보며 "오빠 귀엽다"라고 애정을 표현했다. 이에 두 사람은 자연스럽게 입을 맞추며 달달한 신혼 분위기를 자아내기도 해 눈길을 끌었다.

한편 최근 온라인상에는 서은혜와 조영남의 이혼 관련 가짜 뉴스가 퍼졌다. 이에 서은혜는 유튜브 채널을 통해 "우리 잘 살고 있다. 항간에 우리 부부가 이혼했다는 가짜 뉴스, 영상물이 퍼지고 있는 것 같은데 우리는 어느 때보다 사랑하고 즐겁게 일하고 있다"라며 직접 부인했다.

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서은혜와 조영남은 지난해 5월 결혼식을 올렸다. 이후 조영남은 지난 3월 카페를 오픈, 바리스타로 변신한 모습을 공개해 화제가 됐다. 서은혜 역시 카페 한 켠에 마련된 작업실에서 작업을 하고, 틈틈이 조영남을 돕고 있는 것으로 알려졌다.

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anjee85@sportschosun.com