흥행 천재서→‘0%대’ 굴욕..김태호 PD, ‘삼전男♥닉스女’ 로 명예회복할까

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[스포츠조선 조민정 기자] 비와 김무열을 앞세우고도 시청률 0%대의 굴욕을 맛보며 아쉬움을 남겼던 김태호 PD가 이번에는 '삼전닉스' 직장인들의 3대3 소개팅을 내세운 연애 프로그램을 선보이겠다고 공표했다. 최근 선보인 그의 예능들이 기대에 못 미치는 성적을 거둔 가운데 직장인 연애 프로그램으로 반등에 성공할지 관심이 쏠린다.

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김태호 PD가 이끄는 제작사 TEO는 오는 13일 유튜브 채널을 통해 새 연애 리얼리티 '사사로운 만남추구'(이하 '사만추')를 공개한다고 6일 밝혔다.

'사만추'는 회사와 회사가 만나 소개팅을 펼치는 이른바 '회사팅' 콘텐츠다. 바쁜 일상으로 연애할 시간이 부족한 2030 싱글 직장인 6명이 점심시간에 만나 현실적인 커플 매칭에 나선다. 첫 회부터 이른바 '삼전닉스' 남녀의 3대3 소개팅이 펼쳐진다. 이후에는 의사와 변호사 등 다양한 직업을 가진 참가자들이 등장해 매회 새로운 조합의 만남을 이어갈 예정이다.

이날 공개된 티저에는 직장과 소득, 소비 습관 등 현실적인 조건을 놓고 거침없이 대화하는 참가자들의 모습이 담겼다. 한 참가자가 "10억을 버는데 9억을 써요?"라고 묻자 진행을 맡은 딘딘은 "이게 삼전식 플러팅인가"라고 받아쳐 웃음을 자아냈다. "사귀기 전에도 스킨십을 할 수 있다", "꼬셔버릴 거야" 등 과감한 발언도 예고됐다. 영상을 지켜보던 MC들은 "직장인들의 연애가 너무 재미있다", "도파민 덩어리"라며 본편에 대한 기대감을 드러냈다. 제작진은 최근 2030 세대 사이에서 주목받는 로테이션 소개팅과 솔로 파티 문화를 프로그램에 반영했다. 참가자들의 직장과 직업 등 검증된 정보를 토대로 효율적이고 현실적인 만남을 보여주겠다는 계획이다.

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하지만 온라인 반응에는 적지 않은 온도차가 나타났다.

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일부 누리꾼들은 "대기업 직장인들의 현실적인 연애관이 궁금하다", "직업과 경제관념을 솔직하게 이야기하는 소개팅은 재미있을 것 같다"며 기대감을 보였다. 반면 "이런 콘셉트는 별로다", "김태호 PD는 늘 한두 발 느린 것 같다", "이미 익숙한 연애 프로그램 아니냐"는 냉담한 반응도 이어졌다. 일부는 유행에 뒤처졌다는 의미의 신조어인 "감다뒤"를 언급하며 기획의 신선함에 의문을 제기했다. "스케일을 키우기에도, 유튜브처럼 가볍게 가기에도 애매하다", "요즘은 유튜버들이 기획을 더 잘하는 것 같다"는 날 선 평가도 나왔다.

새 프로그램을 향한 반응이 더욱 엇갈리는 것은 김태호 PD의 최근 성적과도 무관하지 않다. 톱스타 비와 김무열, 여행 크리에이터 빠니보틀, 그룹 위너의 이승훈을 앞세운 ENA '크레이지 투어'는 화려한 출연진에도 0%대 시청률에 머물며 큰 반향을 일으키지 못했다. 앞서 선보인 MBC '마니또 클럽' 역시 블랙핑크 제니를 비롯해 고윤정, 정해인 등 정상급 스타들이 출연했지만 0.9%의 시청률로 막을 내렸다. 연이은 스타 캐스팅에도 기대만큼의 성과를 내지 못하면서 '무한도전'을 만든 김태호 PD의 기획력이 예전 같지 않다는 평가까지 나온 상황이다.

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김태호 PD는 2022년 MBC를 떠나 제작사 TEO를 설립한 뒤 '서울체크인', '지구마불 세계여행', '댄스가수 유랑단', '굿데이', '마니또 클럽', '크레이지 투어' 등을 선보였다. '사만추'가 최근작들의 부진을 씻고 새로운 흥행작으로 자리매김할지 귀추가 주목된다.

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한편 '사사로운 만남추구'는 딘딘이 소개팅을 주선하는 '팅장'을 맡고 최미나수와 소녀시대 효연이 MC로 합류한다. 총 4부작으로 제작되며 오는 13일 오후 6시 TEO 유튜브 채널에서 처음 공개된다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com