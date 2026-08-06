옥주현, 이효리 만나 마음 달랬다..'옥장판 논란' 속 빛난 핑클 우정

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[스포츠조선 김소희 기자] 그룹 핑클 멤버 겸 뮤지컬 배우 옥주현이 이효리의 요가원을 찾아 잠시 일상을 내려놓고 힐링의 시간을 보냈다.

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5일 옥주현은 자신의 계정에 요가하는 이모티콘 여러 개와 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 옥주현은 늦은 밤 편안한 차림으로 이효리가 운영하는 요가원을 찾은 모습이다. 그는 요가매트에 등을 대고 누워 밤하늘을 바라보며 여유로운 시간을 보내고 있다.

평소 무대 위에서 강렬한 에너지와 카리스마를 보여온 옥주현이지만, 이날만큼은 자연스러운 모습으로 휴식과 재충전의 시간을 즐기는 모습이 눈길을 끌었다.

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특히 핑클로 함께 활동했던 이효리와 오랜 인연을 이어오고 있는 만큼, 두 사람의 훈훈한 우정에도 관심이 쏠렸다.

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옥주현은 최근 뮤지컬계를 둘러싼 논란과 관련해 자신의 생각을 밝히며 화제를 모은 바 있다.

앞서 지난달 7일 옥주현은 뮤지컬계의 오토튠 및 부분 립싱크 관행을 두고 "적당히를 지나치면 사기"라고 작심 발언했다.

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이후 지난 17일 팬 소통 플랫폼을 통해 자신의 발언 취지를 다시 한번 설명하며 과거 불거졌던 '옥장판 논란'도 언급했다.

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옥주현은 "가수 후배들에게 불똥이 가서 놀랐다. 퍼포먼스를 위한 튠을 쓰지 말라는 의미는 아니었다"고 해명했다. 그러면서 김호영을 향해 "전 기다리고 있다. 친구 옥장판을 공구해서 입증을 하든, 입과 손으로 뭐라도 해야 하는 시점"이라고 말하며 다시 한번 입장을 밝혔다.

이어 "제작사에게도 명예훼손과 불명예를 주게 된 사례들을 그냥 지나치기에는 꽤 깊은 카르마"라고 덧붙이며 강경한 태도를 보였다.

두 사람의 갈등은 지난 2022년 뮤지컬 '엘리자벳' 10주년 캐스팅 당시 불거진 인맥 캐스팅 의혹에서 시작됐다.

당시 김호영은 SNS에 "아사리판은 옛말이다. 지금은 옥장판"이라는 글을 올렸고, 이를 두고 옥주현을 겨냥한 것이 아니냐는 해석이 나오며 논란이 커졌다.

이후 옥주현은 김호영을 명예훼손 혐의로 고소했지만, 뮤지컬계 선배 배우들의 중재 속에 고소를 취하하며 갈등은 일단락되는 듯했다. 하지만 옥주현은 최근 "당시 고소를 취하한 것을 가장 후회한다"며 "김호영은 '누나를 저격한 것이 아니라 친구 아버지의 장판 홍보였다'고 해명했지만 나는 사과를 받은 적이 없다"고 주장하며 다시 한번 당시 상황에 대한 심경을 밝혔다.