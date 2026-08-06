공효진, '태도 논란' 정준원 향한 발언 재조명.."단답으로 말해 한동안 말 안 걸어"

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[스포츠조선 이게은기자] 배우 공효진이 말수가 적은 정준원에 대해 답답함을 토로했던 발언이 재조명되고 있다.

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정준원은 최근 배우 공효진의 유튜브 채널 '당분간 공효진'에 출연, 공효진과 다양한 이야기를 나눴다. 두 사람은 MBC 새 드라마 '유부녀 킬러'에서 주연을 맡아 호흡한 인연이 있다.

공효진은 정준원이 평소 단답으로 이야기한다면서 "내가 '밥 먹었어?'라고 물어보면 '네'라고 하더라. 답이 그게 끝이라서 내가 뭐라고 했다"라며 답답해했다. 이에 정준원은 "선배가 한마디 하시면 두 마디 이상 대답하기 위해 진짜 노력을 많이 한다"라고 답했고, 공효진은 "내가 한동안 말을 안 시켰다. 내가 말을 시키면 대답하기 힘들어한다는 생각이 들었기 때문"이라고 덧붙였다.

정준원은 "많이 생각하고 얘기하려고 하는 거다. 사주 봐주시는 분이 입 조심하라고 했다"라며 멋쩍은 웃음을 지었다.

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그런가 하면 공효진은 "아기같은 친구들이 있다. 고경표는 누나가 있어서 그런지, 애교가 넘친다. 가만히 있어보라고 할 정도다. 다른 선배들한테도 엄청 애교스럽다"라며 정준원과 180도 다른 고경표를 언급하기도. 정준원은 가만히 듣더니 "저는 그런 성격이 되게 부럽다. 저는 그게 안 된다"라고 솔직하게 밝혔다.

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한편 정준원은 지난 1일 방송된 MBC 예능 '놀면 뭐하니?'에서 질문에 침묵으로 일관하는가 하면, 연기 챌린지를 거부하고 방송 내내 단답형 답변을 이어가 태도 논란에 휩싸였다.

joyjoy90@sportschosun.com