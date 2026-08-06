아이유, 이종석과 결별 1달 만에 전남친 '장기하' 소환....의미심장한 선곡

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[스포츠조선 조민정 기자] 배우 이종석과 결별한 가수 겸 배우 아이유가 과거 연인이었던 장기하의 노래를 SNS 배경음악으로 선택해 눈길을 끌고 있다. 공교롭게도 장기하는 현재 배우 윤가이와 공개 열애 중인 상황. 누리꾼들은 "이 정도로 쿨하다고?"라며 예상하지 못한 선곡에 관심을 보였다.

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아이유는 6일 자신의 개인 계정에 "안녕, 오랜만이야", "열심히 살고 있음", "많이 늦은 생일상"이라는 글과 함께 여러 장의 근황 사진을 공개했다.

사진에는 화장을 받기 전후의 자연스러운 셀카부터 차 안에서 촬영한 모습, 편안한 차림으로 일상을 보내는 순간 등이 담겼다. 배우 이연과 나란히 앉아 다정하게 시간을 보내는 모습도 공개하며 반가움을 안겼다.

하지만 사진만큼이나 관심을 모은 것은 아이유가 게시물의 배경음악으로 선택한 곡이었다. 아이유는 장기하와 얼굴들이 2009년 발표한 '별일 없이 산다'를 선곡했다.

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장기하는 아이유의 과거 공개 연인이었다. 두 사람은 2013년 SBS 파워FM '장기하의 대단한 라디오'를 통해 처음 만나 연인으로 발전했다. 2015년 열애를 공식 인정하며 11세 차이 커플로 화제를 모았고 약 2년간의 공개 연애 끝에 2017년 결별했다.

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이후 아이유는 2022년 이종석과 공개 열애를 시작했다. 당시 이종석은 연기대상 수상 소감에서 자신을 오랫동안 응원해준 '그분'을 언급했고 해당 인물이 아이유라는 사실이 알려지며 두 사람의 교제가 공개됐다. 아이유 역시 팬들에게 "긴 시간 동안 고맙게도 저를 응원해주고 항상 '멋지다'고 해준 듬직하고 귀여운 사람"이라며 이종석을 향한 애정을 표현했다.

그러나 두 사람은 공개 열애 약 4년 만인 지난달 결별했다. 이종석 측은 지난 7월 10일 "두 사람이 결별한 것이 맞다"며 "좋은 동료로 남기로 했다"고 밝혔다.

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장기하는 이에 앞선 6월 27일 배우 윤가이와 열애 사실을 인정했다. 두 사람은 2023년 쿠팡플레이 'SNL 코리아 시즌4'를 계기로 인연을 맺은 뒤 음악과 영화 등 공통 관심사를 바탕으로 가까워진 것으로 알려졌다.

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일부 누리꾼들은 "전 남자친구 노래를 아무렇지 않게 사용할 수 있다니 쿨하다", "곡 제목까지 '별일 없이 산다'라서 더 묘하다", "이 정도면 정말 좋은 음악은 음악으로만 듣는 것 같다" 등의 반응을 보였다. "헤어진 지 거의 10년이 지났는데 아무렇지 않을 수 있다", "노래는 노래일 뿐 의미를 부여할 필요가 없다", "평소 좋아하던 곡을 선택했을 수도 있다"며 확대 해석을 경계하는 목소리도 있었다.

한편 아이유는 최근 고질적인 이관개방증 증세가 악화되면서 오는 9월 예정됐던 고양 콘서트를 취소하고 정규 6집 발매도 연기한 채 치료와 회복에 집중하고 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com