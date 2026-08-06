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‘사랑의 불시착’ 이신영, 조용히 입대하더니…기초훈련 수료 후 전한 자필 편지

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‘사랑의 불시착’ 이신영, 조용히 입대하더니…기초훈련 수료 후 전한 자필 편지

[스포츠조선 이지현 기자] 배우 이신영이 입대 후 자필 편지로 뒤늦게 군 복무 중인 근황을 전했다. 조용히 입대한 그는 기초군사훈련을 마친 뒤 팬들에게 직접 소식을 알리며 미안함과 감사의 마음을 전했다.

이신영은 6일 자신의 SNS에 자필 편지 한 장을 게재하며 군 복무 중인 소식을 직접 알렸다.

그는 "안녕하세요. 이신영입니다. 조금 늦게 소식을 전하게 되어 미안하다는 말씀을 드리고 싶습니다"라고 운을 뗐다.

이어 "입대 전부터 어떻게, 언제 말씀드리는 게 좋을지 고민이 많았지만 군인에게 있는 동안은 군인으로서 그 생활에 적응하고 싶은 마음이 커서 매번 소식을 전하지 못했다"고 솔직한 심경을 밝혔다.

또 "갑작스럽게 소식을 전해 놀라셨을 분들께 죄송하다"며 "아무 말 없이 기다려주신 것 같아 마음이 쓰였다"고 팬들을 향한 미안한 마음도 전했다.

그러면서 "변함없이 응원해 주시고 제 자리를 지켜주시는 여러분께 늘 감사한 마음"이라며 "저도 제게 주어진 자리에서 건강하게, 그리고 성실하게 잘 지내고 있다"고 근황을 전했다.

끝으로 이신영은 "늘 감사하고 건강한 모습으로 다시 인사드리겠습니다"라며 팬들의 건강도 함께 기원했다.

‘사랑의 불시착’ 이신영, 조용히 입대하더니…기초훈련 수료 후 전한 자필 편지

공개된 자필 편지에는 또박또박 정성스럽게 적은 손글씨와 함께 팬들을 향한 진심이 담겨 눈길을 끌었다. 특히 그는 '2026년 8월 6일 수료를 명 받았습니다'라며, 조용히 입대한 뒤 기초군사훈련을 마치고 팬들에게 입대 사실을 직접 알렸다.

한편 이신영은 2018년 웹드라마 '한입만 시즌2'로 데뷔한 뒤 tvN '사랑의 불시착'에서 북한군 박광범 역으로 얼굴을 알렸다. 이후 '계약우정', '낮과 밤', '너의 밤이 되어줄게', '경찰수업', '재벌X형사', '낮에 뜨는 달' 등 다양한 작품에 출연하며 필모그래피를 쌓았다.

olzllovely@sportschosun.com

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