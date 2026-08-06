82메이저, '팔이클럽'으로 쏜 신호탄…9월 컴백

사진제공=그레이트엠엔터테인먼트

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[스포츠조선 정빛 기자] 그룹 82메이저가 약 5개월 만에 새 싱글로 돌아온다.

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82메이저는 지난 5일 공식 SNS를 통해 두 번째 싱글 'HEAT(히트)' 비주얼 필름을 공개하며, 오는 9월 1일 컴백을 알렸다. 지난 4월 발매한 미니 5집 'FEELM(필름)' 이후 약 5개월 만의 신보다.

공개된 영상은 붉은 글씨로 '팔이클럽'이 적힌 건물과 긴장감 넘치는 힙합 비트로 시작부터 강렬한 분위기를 자아낸다.

멤버들은 얼굴에 상처를 입고 붕대를 감은 채 등장해 시선을 사로잡는다. 각자의 방식으로 몸을 단련하며 결전을 준비하는 듯한 모습이 이어지고, 서로 맞서는 장면과 함께 앨범명 'HEAT'가 붉은 글씨로 등장해 묵직한 인상을 남긴다.

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분위기는 올블랙 슈트를 입은 멤버들의 등장과 함께 반전된다. 한 명이 사라진 상황 속 손전등으로 누군가를 찾는 듯한 연출이 펼쳐지고, 자취를 감췄던 김도균이 모습을 드러낸다. 마지막에는 여섯 멤버가 무표정한 얼굴로 카메라를 응시하며 새 앨범을 향한 궁금증을 높였다.

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82메이저는 매 활동마다 퍼포먼스와 콘셉트 변신을 앞세워 '공연형 아이돌'로 존재감을 키워왔다. 이번 비주얼 필름 역시 한 편의 영화 같은 연출로 신보에 대한 기대감을 끌어올렸다.

앞서 82메이저는 미니 5집 'FEELM'으로 자체 최고 초동 판매량을 경신했고, 타이틀곡 'Sign(사인)'은 빌보드가 선정한 '2026년 최고의 K팝 25곡' 9위에 이름을 올렸다. 또한 홍콩과 방콕 단독 콘서트, 서울과 마카오 팬콘서트를 모두 매진시키며 글로벌 상승세를 이어가고 있다.

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82메이저의 두 번째 싱글 'HEAT'는 오는 9월 1일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 공개된다. 컴백에 앞서 팬콘서트와 팬미팅, 시상식, 페스티벌 등 다양한 무대로 국내외 팬들과 만날 예정이다.

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정빛 기자 rightlight@sportschosun.com