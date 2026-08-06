"매출 10% 내놔" 박나래 협박한 전 매니저들, 공갈·횡령 혐의로 법정 선다

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[스포츠조선 김준석 기자] 방송인 박나래를 상대로 허위 의혹을 폭로하겠다며 회사 매출 일부를 요구한 혐의를 받는 전 매니저들이 결국 재판에 넘겨졌다.

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6일 서울서부지검은 박나래의 전 매니저 신모 씨를 공갈미수와 업무상 횡령 등의 혐의로 구속기소하고, 또 다른 전 매니저 A씨를 공갈미수 혐의로 불구속기소했다고 밝혔다.

검찰에 따르면 이들은 박나래가 회사 자금을 전 남자친구에게 사용했다는 취지의 주장을 내세우며, 이를 외부에 폭로하지 않는 대가로 2024년 회사 매출의 10%를 지급하라고 요구한 혐의를 받는다.

다만 실제 금품을 받지는 못해 범행은 미수에 그친 것으로 조사됐다.

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신씨는 이와 별도로 회사 자금 약 3000만 원을 횡령한 혐의도 함께 받고 있다.

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경찰은 지난달 21일 이들을 공갈미수 등 혐의로 검찰에 송치했고, 검찰은 보강 수사를 거쳐 신씨를 구속 상태로 재판에 넘겼다.

이번 사건은 박나래 측의 고소로 시작됐다. 박나래는 지난해 12월 전 매니저들이 사실이 아닌 내용을 빌미로 거액의 금전을 요구했다며 공갈미수 혐의로 고소장을 제출했다.

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이어 같은 달 업무상 횡령 혐의도 추가로 고소했다.

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반면 전 매니저들은 박나래를 상대로 맞고소에 나선 바 있다. 이들은 지난해 12월 "박나래가 술을 마시지 않는다는 이유로 폭언을 했고 술잔에 맞아 다쳤다"며 이른바 '갑질' 피해를 주장했다.

양측이 서로를 고소하며 진실 공방을 벌여온 가운데, 검찰은 전 매니저들의 공갈미수와 횡령 혐의에 대해 재판에 넘기기로 결정하면서 사건은 법원의 판단을 받게 됐다.

narusi@sportschosun.com