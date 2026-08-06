'작가데뷔' 이은형, 출간 전부터 베스트셀러 등극..."이게 무슨 일이고" 감격

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[스포츠조선 김준석 기자] 개그우먼 이은형이 첫 육아 에세이 출간을 앞두고 반가운 소식을 전했다.

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정식 출간 전부터 베스트셀러에 이름을 올리며 기쁜 마음을 감추지 못했다.

이은형은 6일 자신의 SNS에 "아니 이게 무슨 일이고"라는 짧은 글과 함께 한 장의 사진을 공개했다.

공개된 사진에는 이은형의 첫 육아 에세이 '오늘의 현조'가 온라인 서점 시·에세이 부문 베스트셀러 순위에 오른 화면이 담겼다.

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해당 도서는 오는 10일 정식 출간을 앞두고 있지만, 예약 판매만으로 베스트셀러에 오르며 높은 관심을 입증했다.

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예상치 못한 반응에 이은형 역시 놀라움을 감추지 못했다. 짧은 감탄과 함께 기쁜 마음을 드러내며 독자들의 관심에 감사한 마음을 전했다.

'오늘의 현조'는 이은형이 아들 현조를 키우며 겪은 일상과 육아의 기쁨, 부모가 된 후 달라진 삶을 담아낸 첫 육아 에세이다. 출간 전부터 입소문을 타며 독자들의 기대를 모으고 있다.

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한편 1983년생인 이은형은 2006년 SBS 특채 개그맨으로 데뷔했으며, 2017년 개그맨 강재준과 결혼했다. 이후 2024년 아들 현조 군을 품에 안았다.

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narusi@sportschosun.com