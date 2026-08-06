24기 옥순 "1년 넘게 출연료 못 받아" 폭로…'나솔' 측 "우린 전액 지급"

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[스포츠조선 김준석 기자] '나는 솔로' 24기 옥순이 한 방송 프로그램 출연 후 1년 넘게 출연료를 받지 못했다고 폭로한 가운데, '나는 솔로' 제작진이 즉각 해명에 나섰다. 제작진은 옥순이 출연한 자사 프로그램의 출연료는 모두 지급을 완료했다며 선을 그었다.

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6일 '나는 솔로', '나는 SOLO, 그 후 사랑은 계속된다'(이하 '나솔사계'), '지지고 볶는 여행'을 제작하는 촌장엔터테인먼트는 "24기 옥순은 촌장엔터테인먼트 프로그램 출연료 전액을 지급받았다"고 밝혔다.

앞서 옥순은 지난 5일 자신의 SNS에 "돈 떼인 사람 여기 여기 붙어라"라는 글과 함께 짧은 영상을 공개하며 출연료 미지급 사실을 주장했다.

영상에서 그는 "1년 넘게 못 받은 출연료가 있다. 촬영을 하고 한두 달 정도 지나면 들어올 줄 알았는데 몇 달이 지나도 지급되지 않았다"고 말했다.

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이어 "첫 번째 출연료도 받지 못한 상태에서 같은 제작진으로부터 두 번째 출연 제안을 받았다"며 "출연료를 아직 못 받았다고 이야기했더니 제작진은 받은 줄 알았다는 취지로 답했다"고 설명했다.

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옥순은 결국 두 번째 촬영에도 참여했지만, 현재까지도 두 차례 출연에 대한 정산을 받지 못한 상태라고 주장했다.

다만 옥순은 해당 프로그램명을 직접 언급하지 않았다. 이에 온라인에서는 그가 출연했던 SBS Plus·ENA '나는 솔로', '나솔사계', '지지고 볶는 여행' 등이 아니냐는 추측이 이어졌다.

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논란이 확산되자 촌장엔터테인먼트는 곧바로 입장을 내고 자사 프로그램과는 무관하다고 밝혔다.

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제작진은 "24기 옥순의 촌장엔터테인먼트 프로그램 출연료는 전액 지급된 상태"라고 재차 강조했다.

이에 따라 옥순이 출연료를 받지 못했다고 주장한 방송은 촌장엔터테인먼트가 제작한 프로그램이 아닌 것으로 확인됐다.

다만 옥순이 문제의 프로그램명을 공개하지 않은 만큼, 출연료 미지급을 둘러싼 진실 공방은 당분간 이어질 것으로 보인다.

narusi@sportschosun.com