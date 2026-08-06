'목사 사모 된' 김현정, 전성기 돌연 탈퇴…"술 취한 사람들 상대하기 싫었다"

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[스포츠조선 김준석 기자] 그룹 스페이스A 출신 김현정이 전성기 시절 돌연 팀을 떠난 이유를 털어놨다.

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현재 목회자인 남편과 결혼해 '목사 사모'로 살아가고 있는 그는 "술 취한 사람들을 상대하는 무대가 힘들었다"고 솔직하게 고백했다.

6일 유튜브 채널 'CTS 기독교TV'에는 '일상과 신앙 사이에서 흔들리는 당신을 위한 위로'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 김현정은 1997년 스페이스A로 데뷔한 뒤 인기 절정에 팀을 탈퇴하고 연예계를 떠난 이유에 대해 "사실 그때 활동하면서 정말 엄청 교만했다"고 입을 열었다.

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이어 "원래는 6개월 정도 방송 활동을 하고 잠깐 쉬면서 행사를 다니고 새 앨범을 준비하는 시스템이었다"며 "그런데 회사 사정이 열악해서 방송과 행사를 계속 병행했다. 집에도 거의 못 들어가고 잠도 못 자면서 늘 지쳐 있었다"고 당시를 떠올렸다.

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결정적으로는 나이트클럽 행사 무대가 힘들었다고 밝혔다.

김현정은 "그 어린 나이에 나이트클럽 행사를 너무 많이 다니다 보니 '내가 가수인데 왜 맨날 술 취한 사람들만 만나지?'라는 생각이 들었다"며 "손을 끌어당기는 사람도 있었고 덩치 큰 분들도 있었다. '내가 왜 계속 이렇게 해야 하지?'라는 생각이 들어 결국 탈퇴를 결심했다"고 말했다.

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당시 인기를 뒤로하고 팀을 떠났지만 가수의 꿈을 완전히 접은 것은 아니었다.

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그는 "언제든 다시 노래할 수 있다고 생각해서 학교에 가 공부를 시작했다"며 "다른 기획사에서 솔로 가수 제안도 계속 받았다"고 밝혔다.

하지만 복귀는 뜻대로 되지 않았다. 김현정은 "시기가 오면 해야지 했는데 몇 번이나 준비하다가 무산됐다"며 "그러다 보니 '내가 다시는 가수를 못 하겠구나'라는 생각이 들었다"고 털어놨다.

이후 실용음악과 전공을 살려 보컬 트레이너로 활동하게 됐고, 뜻밖의 계기로 현재의 남편을 만나게 됐다고.

김현정은 "우연히 돈을 빌려줬다가 돌려받지 못해 기도하러 교회에 갔다"며 "그곳에서 목사님이었던 지금의 남편을 만나 결혼하게 됐다"고 비하인드를 공개했다.

한편 김현정은 1997년 혼성그룹 스페이스A 멤버로 데뷔해 '주홍글씨', '성숙', '섹시한 남자' 등 히트곡으로 큰 사랑을 받았다.

이후 2008년 3세 연하의 목회자인 남편과 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.

narusi@sportschosun.com