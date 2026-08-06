박진영, 유기농만 먹는다더니...추성훈과 편의점 디저트 3개 폭주

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[스포츠조선 김준석 기자] 평소 유기농 식단과 철저한 자기관리로 유명한 가수 박진영이 치팅데이를 맞아 일본 편의점 디저트 3종을 연달아 맛보며 "내일 원래 나로 돌아갈 수 있을까"라고 행복한 고민을 털어놨다.

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30년 넘게 운동선수처럼 몸을 관리해온 그가 이날만큼은 추성훈과 함께 '폭풍 먹방'을 펼치며 반전 매력을 드러냈다.

6일 유튜브 채널 '추성훈'에는 오키나와 미야코지마에서 휴가를 보내던 박진영과 추성훈이 함께 시간을 보내는 영상이 공개됐다.

이날 박진영은 "한 달 동안 저녁을 안 먹었다"며 "워터밤 무대에서 망사를 입기로 해서 작년보다 더 과감하게 체중을 관리했다. 한 달 전부터 오늘 저녁만 기다렸다"고 밝혔다.

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이어 자신의 일상을 공개하며 "30년 동안 운동선수라고 생각하며 살았다. 아침에 일어나면 체중부터 재고 영어 단어 20개를 외운다. 이후 피아노 연습과 노래 연습을 하고 매일 1시간 30분 운동한다"고 말했다.

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특히 "오후 3시 이후에는 0칼로리만 먹는다"며 "레몬즙을 탄 탄산수, 블랙커피, 녹차 정도만 마신다. 맛은 느끼고 싶지만 칼로리는 들어가면 안 된다"고 남다른 식단 관리 비결을 전했다.

또 일본 편의점에 대해 묻자 "한국에서도 편의점을 잘 안 간다"며 "가능하면 유기농으로 먹으려고 한다. 아이들이 가고 싶어 하면 사주지만 나는 잘 안 먹는다"고 밝혀 모두를 놀라게 했다.

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하지만 치팅데이만큼은 달랐다. 추성훈의 추천으로 일본 편의점에 들어선 박진영은 "사실은 솔직히 말할게. 나 자극적인 거 무지하게 좋아한다. 단 것도, 짠 것도, 매운 것도 다 좋아한다. 일부러 안 먹는 것"이라고 고백했다.

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이어 우유 푸딩을 맛본 그는 "우유가 가지고 있는 고소한 맛을 엄청나게 확대했다. 우유로 만들 수 있는 최고의 작품"이라며 감탄했다.

카페오레 아이스크림을 먹은 뒤에는 "카페오레 커피보다 더 맛있다"고 극찬했고, 마지막으로 모찌 슈크림을 맛본 뒤에는 "이거 만든 사람 누구냐", "이건 102점이다", "JYP로 캐스팅해야 한다"고 너스레를 떨어뜨려 웃음을 안겼다.

평소 절제된 식단을 이어온 그는 디저트를 연이어 맛본 뒤 "내일 원래 나로 돌아갈 수 있을까"라며 행복한 고민을 털어놨다.

이후 식당으로 자리를 옮긴 박진영은 "저녁은 한 달 만이고 맥주는 6개월 만"이라며 오키나와 맥주를 마셨고, "오늘은 그냥 마음껏 즐기겠다"고 치팅데이를 만끽하는 모습을 보여 눈길을 끌었다.

narusi@sportschosun.com