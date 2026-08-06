"신발에만 수억 썼다" 선우용여, 50년 모은 '명품 구두 컬렉션' 최초 공개

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[스포츠조선 김준석 기자] 배우 선우용여가 45년 넘게 모아온 명품 구두 컬렉션을 처음 공개했다.

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페라가모와 샤넬, 프라다 등 수많은 신발을 꺼내놓은 그는 과거 신발에만 수억 원을 썼다고 밝히면서도 "언젠가는 모두 놓고 가는 것"이라는 담담한 소회를 전했다.

6일 유튜브 채널 '순풍 선우용여'에는 '신발에만 수억 쓴 선우용여 '박물관급 명품 구두' 컬렉션 최초공개 (50년 모음)'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 선우용여는 집 안 곳곳에 보관해온 구두와 운동화, 샌들 등을 하나씩 꺼내며 각 신발에 얽힌 추억을 떠올렸다.

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그는 오래된 구두의 밑창이 닳은 모습을 살펴보다 "이건 한 20년 됐다"고 말했다.

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이어 가장 오래된 신발을 가리키며 "이건 45년 정도 됐을 것"이라며 "그때는 이런 통굽이 유행이었다"고 설명했다.

남편과 함께 있던 시절 신었던 구두도 공개했다.

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선우용여는 "남편이 단정한 스타일을 좋아했다. 미국에서 올 때 이걸 신었던 것 같다"며 "높은 구두를 신으면 사람이 반듯해지고 자신감이 생긴다"고 회상했다.

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그러나 현재는 안전 문제로 하이힐을 신지 않는다고 밝혔다. 그는 "이제는 무서워서 안 걷는다. 내가 넘어지면 그때는 끝"이라며 "예쁘다는 이유만으로는 신지 않는다"고 말했다.

선우용여의 컬렉션에는 그가 오랫동안 좋아했다는 페라가모 제품이 다수 포함돼 있었다.

그는 "신발은 브랜드를 좀 좋아했다. 특히 페라가모를 좋아했다"며 "단정하고 예뻐서 자주 신었다"고 설명했다.

35년 된 빨간색 구두와 30년 된 구두, 미국에서 가져온 악어가죽 신발도 등장했다.

선우용여는 악어가죽 구두를 두고 "돌아가신 언니가 미국에서 샀는데 본인에게 맞지 않아 나에게 판 것"이라며 "30년 정도 됐지만 아직도 신을 수 있다"고 말했다.

샤넬 운동화와 고가의 명품 구두도 공개됐다. 선우용여는 샤넬 신발에 대해 "처음으로 아들이 미국에서 사준 샤넬"이라며 당시 가격이 약 200만 원이었다고 밝혔다.

또 다른 신발을 두고는 "170만 원을 주고 샀다"고 말했고, 90만 원 상당의 샌들을 보며 "내가 미쳤다. 왜 그 돈을 주고 샀는지 모르겠다"고 솔직하게 털어놔 웃음을 자아냈다.

고가 브랜드 브루넬로 쿠치넬리 신발도 등장했다. 제작진이 해당 브랜드가 고가라고 설명하자 선우용여는 "100만 원대에 샀다. 체면상 어쩔 수 없이 샀는데 별로 신지 않았다"고 털어놨다.

반면 가격과 상관없이 자주 신었던 신발도 있었다. 그는 4만8000원에 구입한 신발을 가리키며 "저렴한데 너무 좋다. 10년도 더 됐다"고 말해 실용적인 면모를 보였다.

선우용여는 뇌경색 이후 신발 취향이 크게 달라졌다고도 밝혔다. 그는 "뇌경색이 온 뒤부터 굽이 낮아졌다"며 슬리퍼나 운동화, 발을 안정적으로 받쳐주는 신발을 주로 신게 됐다고 설명했다.

최근에는 미국에서 발 모양과 보행 상태를 검사한 뒤 자신에게 맞는 신발을 골랐다고.

그는 "내가 발볼이 넓은지 몰랐다. 검사를 하고 나에게 맞는 신발을 신으니 편안했다"며 "나이가 드니 발 건강이 정말 중요하다. 걷지 못하면 끝"이라고 강조했다.

오랜 세월의 흔적이 담긴 신발을 둘러본 선우용여는 "이렇게 꺼내놓고 보니 내가 지나온 세월을 말해주는 것 같다"고 말했다.

이어 가장 애착이 가는 신발을 묻자 "내 자신이 제일 애착이 간다. 신발은 지금 필요해서 신는 것일 뿐, 언젠가는 다 놓고 간다"고 담담하게 답했다.

그러면서도 "이 신발들을 신고 내가 돈을 많이 벌었으니 고맙다. 나를 돈 벌게 해준 신발들"이라며 오랜 시간 자신과 함께한 구두들을 향한 특별한 애정을 드러냈다.

narusi@sportschosun.com