아옳이, ♥한의사 남친에 '프로포즈급' 선물 받았다..결혼설은 차단 "프러포즈 아냐"

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[스포츠조선 정유나 기자] 모델 겸 인플루언서 아옳이가 남자친구인 한의사 김형배에게 받은 프로포즈급 대형 꽃다발을 공개했다.

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아옳이는 6일 자신의 SNS에 "꺄.. 너무 예쁜 꽃다발. 저만 해요(?) 왕크고 왕 예쁘다. 전 하루 먼저 왔고 다음 날 남친도착 with 꽃다발과. 곧 200일이라고! 히히 프로포즈 아닙니다. 아니 왕큰 감동. 브이로그 찍을 거라고 예고했는데 유각을 아는 남자. 둘 중에 뭐 올릴까 하다가 둘 다 잘 나와서..^^ 팔불출 멈춰. 사진 100장 찍었어욤"이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진에는 해외여행을 떠난 아옳이가 연인 김형배에게 깜짝 꽃다발 선물을 받은 모습이 담겼다. 김형배는 두 사람의 200일을 기념해 자신의 몸집만 한 대형 꽃다발을 준비했고, 아옳이는 환한 미소로 감동을 드러냈다.

이어 두 사람은 서로를 꼭 끌어안은 채 다정한 커플 사진을 남기며 달달한 분위기를 자아냈다. 아옳이는 연인의 이벤트에 행복한 마음을 숨기지 못하며 '럽스타그램'을 이어갔다.

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다만 아옳이는 "프로포즈 아닙니당"이라고 덧붙이며 결혼설을 미리 차단해 웃음을 안겼다.

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앞서 아옳이는 지난 1일 자신의 SNS를 통해 "예쁘게 봐주세요"라는 글과 함께 김형배와의 커플 사진을 처음 공개하며 공개 연애를 시작해 많은 관심을 모았다.

한편 아옳이는 2018년 카레이서 겸 사업가 서주원과 결혼했지만 지난 2022년 이혼했다. 김형배는 동국대학교 한의학과를 졸업한 한의사로, 2대째 이어온 한의원 가업을 잇고 있다.

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jyn2011@sportschosun.com