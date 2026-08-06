홍진경, 전문가 말 듣고 산 '삼전닉스' 하락에 결국 폭발 "왜 비쌀 때 사라고 했냐"

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[스포츠조선 이지현 기자] 방송인 홍진경이 전문가의 조언데로 산 '삼전닉스(삼성전자+하이닉스)' 하락세에 폭발했다.

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6일 공개된 홍진경의 유튜브 채널에는 경제 콘텐츠 크리에이터 최고민수(박민수)의 삼성전자와 SK하이닉스 등 반도체 업종이 갑자기 떨어진 이유에 대한 강의가 펼쳐졌다.

영상에서 홍진경은 "모델 후배들인데 오늘 삼성전자, 하이닉스 강연 들으러 간다니까 따라왔다"며 "주식 공부해야 된다고 해서 함께 왔다"고 소개했다. 후배들 역시 "열심히 공부하겠습니다"라며 의지를 다졌다.

강연에서는 최근 반도체 시장과 글로벌 증시 흐름, AI 산업, 금리와 투자 전략 등에 대한 설명이 이어졌다. 특히 최고민수는 중국 메모리 반도체 기업의 상장과 글로벌 투자 심리 변화 등을 언급하며 최근 반도체주가 흔들린 배경을 쉽게 풀어 설명했다.

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홍진경은 강연 도중 "오늘 너무 많이 빠졌어요"라며 주가 하락을 걱정했고, 최고민수는 "빠질 때는 계속 빠질 수도 있다"면서도 "주식은 예측하기 어려운 시장"이라고 답했다.

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이어 홍진경은 "선생님이 사라고 해서 그때부터 사기 시작했는데 계속 빠진다"며 "왜 비쌀 때 사라고 하셨냐"고 솔직한 질문을 던져 웃음을 자아냈다. 이에 최고민수는 "예측하지 못한 변수들이 생긴 것"이라며 최근 시장 상황을 설명했다.

강연 말미에는 개별 종목보다 ETF 투자를 추천하는 조언도 이어졌다. 최고민수는 "삼성전자와 SK하이닉스 같은 개별 종목보다 ETF 투자를 권한다"며 장기 투자의 중요성을 강조했다.

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한편 홍진경은 지난달 23일 '공부왕찐천재'에서 가수 겸 배우 엄정화와 출연해 "주식을 둘이 똑같은 종목 했는데 지금 많이 안 좋다. 그 생각만 하면 정말 눈물이 난다"고 밝히기도 했다.

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olzllovely@sportschosun.com