영탁, "결혼운도 연애운도 약하다" 훈남 무속인 팩폭에 '의문의 1패'

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[스포츠조선 이지현 기자] 가수 영탁의 결혼운이 공개됐다.

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6일 방송된 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'(이하 '편스토랑')에서는 '5도2촌' 로망을 실현 중인 카리스마 배우 지승현의 도시 라이프가 공개된다. 지승현이 쓴 가사에 영탁이 즉석에서 붙인 멜로디로 '고된떡볶이'라는 노래를 정식 녹음하기로 한 것.

이날 지승현은 자신을 위해 고생한 영탁을 위해 불도 쓸 수 없는 공간에서 3첩 반상을 만들어냈다. 에어프라이어를 활용한 것. 처음에는 의심의 눈초리를 보내던 영탁도 지승현의 요리를 맛본 뒤 "충격이다"라며 혀를 내둘렀다.

이어 두 사람은 "우리 노래 잘 될까"를 궁금해하며 가벼운 마음으로 영상 통화 운세를 봤다. 공대 출신 훈남 MZ 무속인으로 유명한 '매화도령'에게 운세를 의뢰한 것.

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매화도령은 지승현에 대해 "이 사주는 학관이 높은 대감 집에서 나온 장군 사주"라며 "카멜레온 같은 성향이다"라고 이야기했다. 이에 금전운에 대해 묻자, "밑 빠진 항아리"라면서도 "올해부터 들어오는 일복으로 빠진 밑 독을 채울 수 있다. 밑 빠진 독을 채우는 귀인이 영탁이고, 장독은 편스토랑으로 보인다. 이 모습을 토대로 일복이 들어오게 된다. 이 일복을 잘 쌓으면 28년도는 금전운이 터진다"라고 밝혀 희망을 부르게 했다.

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이를 듣던 영탁은 급히 자신의 생년월일인 "1983년 5월"을 이야기했고, 듣자마자 매화도령은 "영탁님 결혼운은"이라며 웃었다. 매화도령은 "결혼운이 정말 약하다. 영탁은 정말 연애운도 약하시고, 일과 결혼했고 팬이 내 여자다. 일밖에 없는 사주다"라고 팩폭을 날려 웃음을 안겼다.

olzllovely@sportschosun.com