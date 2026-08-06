박해준, 강유석 앞 '폭싹' 양관식 소환…"아빠가 배 타지 말라니까"

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[스포츠조선 김준석 기자] 배우 박해준이 '언니네 산지직송3'에 깜짝 출연해 '폭싹 속았수다'의 명장면을 재현하며 웃음을 안겼다.

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6일 방송된 tvN 예능 '언니네 산지직송3'에서는 통영으로 향한 염정아, 김선영, 강유석, 노윤서의 두 번째 이야기가 공개됐다.

이날 네 사람은 통영과 거제 사이 견내량에서 1년에 단 15일만 채취할 수 있는 귀한 돌미역 조업에 도전했다.

현지 전문가도 "죽을 힘을 쓰셔야 한다"고 말할 정도로 난도가 높은 작업에 사 남매는 길이 6.3m, 무게 12~13kg에 달하는 틀잇대를 들고 조업에 나섰다.

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염정아와 김선영은 "으아악! 나 지금 애 낳는다"라고 외칠 만큼 사투를 벌이는 모습을 공개해 눈길을 끌었다.

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고된 조업이 이어지던 중 반가운 손님도 찾아온다.

드라마 '첫, 사랑을 위하여'에서 염정아, 김선영과 호흡을 맞춘 박해준이 의리를 지키기 위해 통영을 찾은 것.

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특히 '폭싹 속았수다'에서 부자 호흡을 맞췄던 강유석을 놀라게 하기 위해 작업복까지 갖춰 입고 완벽 변장에 나섰다.

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박해준은 극 중 양관식으로 변신해 "아빠가 배 타지 말라니까"라는 명대사를 재현하며 강유석을 당황하게 만든다.

강유석은 "아부지 배 찾아 주려고"라며 명장면을 재연해 눈길을 끌었다.

narusi@sportschosun.com