김혜수 폭탄 발언 "불륜 보다 내 연애가 문제…응원만 하지 말고 소개 좀"

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 김혜수가 '연애 고민'에 대해 솔직하게 밝혔다.

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6일 공개된 유튜브 채널 '만나러 간 김에'에는 쿠팡플레이 시리즈 '지금 불륜이 문제가 아닙니다' 팀과 '만나러 간 김에' 2탄'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에는 배우 김혜수, 조여정, 김지훈, 김재철이 출연해 각자의 '요즘 가장 큰 고민'을 털어놨다. 이날 제작진은 "'지금 불륜이 문제가 아닙니다. 내 문제는 ○○입니다'를 완성해 달라"는 게임을 제안했다.

가장 먼저 나선 김혜수는 "지금 불륜이 문제가 아닙니다. 제 연애가 문제입니다"라고 말해 모두를 놀라게 했다. 조여정은 "너무 리얼하다"며 공감했고, 김혜수는 "여정아 너는 괜찮니?"라고 물었다.

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김혜수는 "조금 뒤늦게 동료들이나 동성 친구들끼리 수다 떠는 재미가 생겨 연애가 아쉽지 않다. 지금은 동료 배우들과 수다 떠는 시간이 너무 즐겁다"고 털어놨다.

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이어 "사람들은 '이 나이에 무슨 연애냐'고 할 수도 있지만 연애는 죽을 때까지 가능한 것"이라며 "다만 지금은 친구들과 대화하는 시간이 훨씬 행복하다"고 말했다.

이에 진행자는 "그런데 전 국민이 지금 김혜수의 연애를 원하고 있을 텐데"라고 아쉬워 했고, 김혜수는 "진짜냐"라고 놀라며 "응원만 하지 말고 소개도 좀 해달라"며 재치 있는 농담을 던져 웃음을 자아냈다.

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한편 '지금 불륜이 문제가 아닙니다'는 행복한 가정을 콘텐츠로 소비해 온 인플루언서 부부와 진흙탕 이혼 소송을 벌이는 이웃 의사 부부가 불륜보다 더 큰 비밀에 얽히면서 벌어지는 블랙코미디다.

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olzllovely@sportschosun.com