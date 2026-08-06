안보현, '재벌X형사2' 출연 조건은 의리…"시즌1 스태프와 함께"

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[스포츠조선 김준석 기자] 배우 안보현이 SBS 새 금토드라마 '재벌X형사2'에 출연하며 시즌1 제작진과의 의리를 지키기 위해 내건 '조건 아닌 조건'을 공개했다.

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안보현은 6일 공개된 유튜브 채널 '조현아의 평범한 목요일 밤'(이하 '조목밤')에 출연해 '재벌X형사2' 촬영 비하인드를 전하며 시즌1부터 함께한 연출진과 스태프들을 향한 각별한 애정을 드러냈다.

이날 안보현은 "시즌1에서 빌드업이 잘 돼서 시즌2는 분위기가 더 좋았다"며 "시즌1 때 친해지는 과정이 있었는데 시즌2에서는 진짜 친해졌다"고 말했다.

이어 그는 "제가 조건 아닌 조건으로 요청했던 게 있었다"며 "'시간이 된다면 같은 스태프들과 꼭 다시 함께하고 싶다'는 것이었다"고 밝혀 눈길을 끌었다.

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실제로 안보현의 바람대로 시즌1에서 함께 호흡했던 스태프들이 시즌2 제작에도 대거 합류했다.

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그는 "겨울방학이 끝나고 다시 만난 느낌이었다. 막내들도 성장해 있었고 그런 모습이 너무 좋았다"며 한층 끈끈해진 팀워크를 자랑했다.

안보현은 시즌을 거듭하며 더욱 돈독해진 현장 분위기 덕분에 촬영 역시 즐거웠다고 털어놨다.

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이전 작품을 함께 만든 스태프들과 다시 호흡을 맞추면서 자연스럽게 호흡이 살아났고, 현장 분위기 또한 한층 편안해졌다는 설명이다.

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한편 안보현 주연의 SBS 새 금토드라마 '재벌X형사2'는 오는 7일 첫 방송된다. '재벌X형사2'는 수사가 막히면 재력으로 판을 뒤집는 재벌형사 진이수와 새 팀장 주혜라의 공조를 그린 수사극으로, 시즌1의 흥행을 잇는 후속 이야기를 예고하고 있다.

narusi@sportschosun.com