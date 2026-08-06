이동건, '이숙캠' 첫 합류부터 깊은 한숨..."예상했지만 훨씬 힘들다"

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[스포츠조선 김준석 기자] 배우 이동건이 JTBC '이혼숙려캠프'에 새롭게 합류한 가운데, 첫 가사조사를 지켜본 뒤 "예상했지만 훨씬 힘들었다"며 솔직한 심경을 털어놨다.

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6일 방송된 JTBC 예능 '이혼숙려캠프'에서는 '코인 부부'의 상담 솔루션과 함께 23기 두 번째 부부의 가사조사가 공개됐다.

이날 방송에서는 새 MC로 합류한 이동건도 처음으로 가사조사를 지켜보며 프로그램에 본격 합류했다.

'코인 부부'의 가사조사가 끝난 뒤 서장훈은 이동건에게 첫 소감을 물었다. 이에 이동건은 "예상했지만 훨씬 더 힘들고요"라며 "실제로 보니까 마음이 많이 무거웠다"는 취지의 소감을 전했다.

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이어 그는 남편에게 해주고 싶은 말이 있느냐는 질문에 "예전에 소장님이 하셨던 말씀으로 기억한다. '땀 흘리지 않은 대가를 바라지 마라'는 말을 꼭 드리고 싶다"고 말했다.

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그러면서 "누구나 집을 갖고 싶고, 누구나 아내를 행복하게 해주고 싶다. 하지만 땀 흘려 번 돈의 가치가 가장 중요하다고 생각한다"고 진심 어린 조언을 건넸다.

이를 들은 서장훈 역시 "일확천금을 노리는 잘못된 습관이 문제다. 그것만 고치면 잘 살 수 있을 것 같다는 생각이 든다"고 덧붙이며 현실적인 조언을 전했다.

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가사조사 영상을 지켜본 남편도 인터뷰를 통해 후회의 마음을 드러냈다. 그는 "내가 이런 짓을 왜 했지? 아무것도 안 했으면 그냥 행복하게 잘 살았을 것 같은데, 자책감이 많이 들었다"고 눈물을 보였다.

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한편 이동건은 이번 방송을 시작으로 '이혼숙려캠프'에 새롭게 합류해 부부들의 사연을 함께 지켜보고 공감과 조언을 전할 예정이다.

narusi@sportschosun.com